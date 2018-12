Čudež v brazilski porodnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S pomočjo darovanih maternic se je doslej rodilo 11 otrok, prvi leta 2013, vendar so bile v vseh primerih darovalke žive. Tokrat gre za prvi primer, da so 32-letni Brazilki, ki se je rodila brez maternice, transplantirali maternico pokojne darovalke. Organ je bil brez kisika že osem ur, poroča The Independent.

S tem so se precej razširile možnosti neplodnih žensk, ki so doslej imele na voljo le posvojitev ali nadomestno materinstvo.

Britanski časnik še poroča, da v Veliki Britaniji prvo presaditev maternice načrtujejo za prihodnje leto, zato zelo pozdravljajo zadnji uspeh, ki dokazuje, da so uspešne tako transplantacije z živimi kot pokojnimi darovalci.