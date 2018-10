Izjemen dosežek UKC Ljubljana. Tega ni naredil še nihče na svetu. #video

Mladi ženski so namreč zaradi invazivnega kožnega raka morali amputirati nos, kar ji je povzročalo velike funkcionalne in estetske težave.

Pomagali so ji strokovnjaki na kirurški kliniki UKC Ljubljana, ki so prvi na svetu s pomočjo 3D-modela naredili nos na podlakti, nato pa so ga kot ožiljen in oživčen del telesa prenesli na obraz.

Pacientko sta operirala predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Uroš Ahčan in Vojko Didanovič s kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana.

Popolna rekonstrukcija nosu je pacientki korenito spremenila življenje ter ji omogočila normalno vrnitev v vsakdanje življenje, pravijo v UKC Ljubljana.

Diagnozo so ji postavili leta 2014. Povedali so ji, da je edina rešitev amputacija nosu. "Zjutraj sem se potipala po obrazu, ker sem mislila, da so to samo sanje," je pripovedovala. Zatekla se je tudi po pomoč k psihiatru, saj je padla v depresijo.

"Takšne operacije so izjemno zahtevne in nepredvidljive. Zahtevajo ogromno pogovora s pacientom o možnih zapletih, stranskih učinkih in končnem razpletu," pojasnjuje dr. Uroš Ahčan in dodaja, da je bila osnovna ideja narediti nov nos iz kosti in mehkih tkiv na podlakti, ga pustiti mesec dni, da se zaceli v pravilni obliki, izdelani po 3D-modelu, nato pa ga prestaviti na obraz.

Šesti dan po osemurni operaciji je pacientka lahko skozi nos normalno dihala. "Počutim se odlično. Vonj je intenzivnejši, okus je drugačen, bolečine so izginile," je dejala.