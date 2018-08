Oddelek v UKC bo zaradi pomanjkanja sester zaprl svoja vrata #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V slovenskem zdravstvu je trenutno več perečih težav. Čakalne dobe, izgubljanje kadra in tako naprej. Ne samo zdravniki, zdaj bežijo tudi sestre. Ljubljanski klinični center je zapustilo že toliko medicinskih sester, da so prisiljeni zapreti nekatere oddelke.

V vsem kliničnem centru manjka 300 medinskih sester. Internistična prva pomoč bo jeseni najverjetneje zaprla svoj 24-urni oddelek, kjer sprejemajo bolnike iz vse Slovenije, deluje pa kot neka "tamponska" cona med urgenco in intenzivnim internističnim oddelkom.

"Tu se zdravi tri tisoč bolnikov na leto, približno 1.500 bolnikov je takih, ki jih pošljemo po enem dnevu domov, 1.500 pa jih mora naprej v bolnišnico," je za Planet TV pojasnil Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči. Oddelek je v pol leta zapustilo 14 sester oziroma skoraj tretjina zaposlenih.

"Obremenitve so velike"

"Razlogi so čisto enostavni. Običajno je delavnik 12-urni, le ena sobota ali pa nedelja sta prosti v vsem mesecu. Obremenitve so velike," razlaga Saša Kotar, sindikalna zaupnica Sindikata delavcev zdravstvene nege. Medicinske sestre, katerih plače se gibljejo med tisoč in 1.500 evrov bruto, se za isto plačilo raje zaposlijo na primer v zdravstvenem domu ali domu upokojencev.

"Iščejo si nove službe. V Sloveniji manjka nekaj tisoč sester, tako da očitno so se zavedale svoje moči. Raje grejo nekam drugam, kjer pravzaprav za manj dela dobijo enako plačo, ob tem pa so več s svojimi družinami," je dejal Blaž Mrevlje, kardiolog.

Kaj za bolnike pomeni zapiranje intenzivne prve pomoči?

In kaj zapiranje intenzivne prve pomoči pomeni za bolnike?

"Ti bolniki bodo morali biti sprejeti na interno kliniko, kar pomeni, da ne bo mogoče sprejeti programskih bolnikov in se bo vse zamaknilo ter okrnilo delovanje interne klinike," je opozoril Možina.

Poskušajo si pomagati s študentkami

Novega ministra za zdravje Sama Fakina čaka veliko dela. Foto: STA Že pred dobrim mesecem je oddelek zaprl več kot tretjino zmogljivosti, saj se je poslovilo devet medicinskih sester, na novo pa so zaposlili le tri. Delo so si tako porazdelile sestre, ki so na oddelku ostale, zdaj pa preprosto ne zmorejo več.

"Žalosten je odziv ustanove, ki reče, da bo zaradi tega zaostrila pogoje sprejema, namesto da bi zaposlila manjkajoče sestre in bi na dolgoročno zagotovili, da ne bi več odhajale," je menil Mrevlje.

Iz UKC sporočajo, da si pomagajo tudi s študentskim servisom, prek katerega pomagajo tri absolventke. V sindikatu delavcev zdravstvene nege tako komaj čakajo, da mandat nastopi nov minister za zdravje, s katerim bodo nadaljevali pogajanja. To bo Samo Fakin, nekdanji prvi mož ZZZS.

"Upam da bo razumel medicinske sestre in dojel, da tudi brez ustreznega plačila, za nizko plačilo nihče ne bo več delal," je še dodala Kotarjeva.