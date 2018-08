Direktor UKC pol leta izbiral vodjo za nabavo in izbral staro znanko #video

Ker si Aleš Šabeder, menedžer v javni upravi, kamor je prišel kot rešitelj po karieri v Semenarni, osebe, ki ji zaupa, ni mogel izbrati naravnost, brez birokratske telovadbe ni šlo. Prvi razpis spomladi je bil tako ohlapen, da je bilo med 57 kandidati kar 36 primernih, čeprav drugi človek UKC ni ravno služba za vsakogar.

Na razgovor so jih sicer povabili pet, nato pa so ga razveljavili in ponovili sredi dopustov. Tokrat je bilo časa za prijavo le štiri dni in na koncu so za šefinjo nabave vendarle izbrali tisto pravo - ekonomistko Natalijo Pavlin, Šabedrovo sodelavko iz Semenarne.

"Iz polurnega pogovora težko razbereš vse odlike ali pa slabosti potencialnega kandidata. Če si pa z nekom delal 10, 15 let, pa ga verjetno poznaš do obisti in lahko presodiš, ali je pravi," je za Planet TV povedal Matija Cevc iz sindikata UKCL.

"Zelo veliko odgovornost si je naložil"

Foto: STA Po prvem neuspelem razpisu so pred drugim v sindikatu dobili nenavaden klic. "Prejeli smo klic, oseba se ni prestavila, samo poizvedovala je in spraševala, ali je razpis že vnaprej dogovorjen," je dejal Andrej Dočinski iz sindikata zdravstva Slovenije.

Da ob sebi Šabeder postavlja znance, prijatelje, sicer naj ne bi bilo sporno, naj pa odgovarjajo, če ne bodo delali zakonito, so poročali v Planet TV

"Zelo veliko odgovornost si je naložil, ker je izbral kandidatko, ki je bila sicer izbrana prek razpisa, ampak ima zgodovino," je dodal Dočinski.

"Skrajni čas je, da se pokažejo tudi rezultati"

"Če hoče kaj narediti, mora imeti svojo ekipo, vendar naj že začne delati. Skrajni čas je, da se pokažejo tudi rezultati. Po mojem mnenju je pomočnica direktorja za nabavo stopila v zelo velike čevlje in bo mogla dati vse od sebe," je prepričan Dočinski.

Natalija Pavlin, univ. dipl. ekon., MBA, ima večletne izkušnje vodenja služb s področja nabave v večjih poslovnih sistemih, so pojasnili v UKC Ljubljana. Vsak javni razpis za novo zaposlitev objavijo, upoštevajoč realne potrebe po dodatnem kadru, ki ga v UKC Ljubljana nujno potrebujejo.