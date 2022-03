Črnogorci izgnali ruskega diplomata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črnogorske oblasti so iz države izgnale enega od ruskih diplomatov. Ima 72 ur časa, da zapusti Črno goro, piše portal Vijesti 25.

"Razlog za to odločitev je ocena pristojnih varnostnih organov v Črni gori o dejavnostih ruskega diplomata, ki so v nasprotju z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih," so sporočili.

Ministrstvo za zunanje zadeve je diplomata veleposlaništva Ruske federacije, akreditiranega v Črni gori, razglasilo za persono non grata, torej osebo, ki pri njih ni dobrodošla.

"Veleposlaniku Ruske federacije smo danes izročili uradni zapis o tej odločitvi, ki določa rok 72 ur za odhod z ozemlja naše države. Razlog za to odločitev je ocena ustreznih varnostnih organov," so sporočili z zunanjega ministrstva.