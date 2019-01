Črni scenariji za Veliko Britanijo: tako bo po izstopu iz EU

Kako kaže z glasovanjem

Britanska premierka Theresa May bo danes v parlamentu poskušala nabrati dovolj glasov za potrditev sporazuma o odhodu države iz EU. Sporazumni razhod bi v primerjavi z ločitvijo brez kakršnegakoli sporazuma veliko manj oškodoval gospodarstvo Velike Britanije. Da bi glasovanje uspelo, mora sporazum potrditi 320 od 650 predstavnikov parlamenta.

Trenutno se zdi, da ima Mayeva podporo 235 lojalnih predstavnikov konservativne stranke in 25 odpadnikov laburistične stranke, ki veljajo za podpornike brexita. Njenega predloga naj najbrž ne bi podprlo tudi okoli 80 predstavnikov njene konservativne stranke. Ti v večini podpirajo brexit, a hkrati premierki očitajo, da je pri pogajanjih z EU preveč popustila in je sporazum slab.

Hkrati je 230 predstavnikov laburistične stranke podpornikov EU in tako trdno proti sporazumu. Njihovo prepričanje deli tudi 59 predstavnikov manjših strank in škotskih ter valižanskih nacionalistov. Vseeno so predvidevanja bolj na strani podpore sporazumu, saj se poslanci bojijo odhoda iz EU brez kakršnegakoli sporazuma.

Izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bi po oceni Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ogrozil slovenski izvoz, ne le na Otok, ampak tudi v druge članice Unije. Za brexit brez dogovora obstaja 20-odstotna verjetnost, ocenjujejo na zbornici, kjer menijo, da bi se izvoz slovenskega blaga in storitev lahko zmanjšal za petino. (STA)

Scenarij brez podpore sporazumu za gospodarstvo veliko bolj črn

Velika Britanija ima pri uresničevanju želje referendumske večine po izhodu iz EU veliko možnosti, vse pa se zdijo slabe. Največjo težavo predstavlja izstop s skupnega trga, ki bo močno vplival na njihovo gospodarstvo. Zanemarljiv ni niti podatek o izgubi delovnih mest na račun odhoda raznih podjetij iz države.

Že sam sporazum bi ob zapustitvi trgovinskega območja EU za gospodarstvo prinesel veliko slabega. Britanski nacionalni inštitut za ekonomske in socialne raziskave ocenjuje, da bi deset let po izhodu iz prostotrgovinskega območja, gospodarstvo raslo za skoraj štiri odstotke počasneje. Trgovanje z EU bi se zmanjšalo za skoraj polovico, za petino bi bilo manj tujih naložb v gospodarstvo, beležili pa bi tudi dva odstotka manj prihodkov z naslova pobranih davkov.

Neizglasovanje sporazuma bi škodovalo tudi premierki in po najverjetneje sprožilo nove parlamentarne volitve. Foto: Reuters Še najmanj škode za njihovo gospodarstvo bi pomenil sporazum v slogu Norveške. Norveška sicer ni članica EU, a je ena od ustanovnih članic evropske zveze za prosto trgovino. Hkrati ima tudi pridružitveni sporazum v gospodarskem območju EU in tako pri trgovanju upošteva kar nekaj zakonov EU.

Ena od možnosti po izhodu iz EU je tudi prostotrgovinski sporazum po vzoru Kanade, ki pa bi rast gospodarstvo upočasnil le malce manj od razhoda brez sporazuma.

Izvoz blaga, proizvedenega v Sloveniji in izvoženega v Združeno kraljestvo, se je v letu 2018 po oceni Analitike GZS povečal za 11 odstotkov, na 615 milijonov evrov, izvoz storitev pa za devet odstotkov, na 210 milijonov evrov. V primeru brexita brez dogovora bi se lahko izvoz blaga in storitev v obdobju enega leta zmanjšal za do 20 odstotkov, torej za približno 160 milijonov evrov, bi se pa pozneje verjetno spet povečal. Še za približno toliko bi se zmanjšal slovenski izvoz v druge članice EU, ki so trgovinsko močneje povezane z Združenim kraljestvom, so sporočili z GZS. (STA)

Če se razhod z EU konča brez sporazuma, bi se njihovo gospodarstvo lahko širilo tudi deset odstotkov počasneje, kot bi se v primeru trenutnih sporazumov. Delovno mesto naj bi v tem primeru izgubilo 750 tisoč zaposlenih.

Britanska centralna banka ocenjuje, da bi brexit brez sporazuma šokiral njihovo ekonomijo v razsežnosti naftne krize iz 70. let prejšnjega stoletja. Gospodarska rast naj bi v naslednjih dveh letih padla z od 1,6 do 1,9 odstotka na 0,3 odstotka. Izvozniki bi se srečali z od pet- do desetoodstotnimi tarifami, proizvajalci pa se bojijo zamikov in čakanj blaga na carini.

Od referenduma leta 2016 je britanski funt proti dolarju izgubil 13 odstotkov. Če dogovora ne bo, naj bi funt izgubil še dodatnih šest odstotkov. V primeru doseženega sporazuma naj bi se njegova vrednost dvignila za 5,5 odstotka.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar