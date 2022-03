Človek, ki dobro pozna Putina: "Naj ga bo zelo strah. Šokiran je."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mihail Kasjanov je bil predsednik ruske vlade med letoma 2000 in 2004. Z Vladimirjem Putinom že dolgo nista več v dobrih odnosih.

Foto: Guliver Image

"Putina naj bo zelo strah," je za britansko radijsko postajo LBC danes povedal 64-letni Kasjanov, ki podpira uvedbo zapore zračnega prostora nad Ukrajino s strani zveze Nato. "Če bi zveza Nato sprejela ukrep, kot je zapora zračnega prostora nad Ukrajino, bi bil Vladimir Putin naravnost zaprepaden," je prepričan Kasjanov.

Dejal je tudi, da Putina enotni in oster odziv Zahoda na rusko invazijo Ukrajine ujel povsem nepripravljenega in ga izredno presenetil. "Putin je mislil, da bo vse potekalo gladko in brez večjega ugovarjanja mednarodne skupnosti kot takrat, ko si je Rusija priključila polotok Krim."

Mihail Kasjanov in Vladimir Putin med srečanjem leta 2002. | Foto: Kremelj

Putin je vedno bolj razjarjen

Kasjanov, ki je iz politike dokončno izstopil po neuspešni kandidaturi za predsednika Rusije leta 2008, je za LBC povedal še, da je Putin zaradi celotne situacije z Ukrajino in sankcij Zahoda dobesedno šokiran in da postaja vedno bolj jezen.

Vladimir Putin ni pričakoval, da se bo Zahod na invazijo Ukrajine odzval s takšno odločnostjo in predvsem enotnostjo. Foto: Guliver Image

Na vprašanje radijskega voditelja, ali meni, da bi se nad Putina zaradi brutalne invazije Ukrajine lahko zgrnil gnev ruskega ljudstva, je Kasjanov odgovoril, da v kratkem ne, ga še vedno podpira razmeroma visok delež Rusov, dolgoročno pa zagotovo.

"To, kar je svoji državi naredil Putin, bodo ruski ljudje plačevali še desetletja," je sklenil Kasjanov in napovedal, da bo Putin na oblasti v Rusiji vztrajal še največ dve leti, nato pa ga bodo "odstranili".