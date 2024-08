V Argentini so aretirali vodilnega člana nekdanje italijanske teroristične organizacije Rdeče brigade. Leonarda Bertulazzija so pridržali, potem ko so mu argentinske oblasti preklicale status begunca, ki ga je imel v državi od leta 2004. Odločitev so sprejeli, potem ko je italijanska vlada vložila novo zahtevo za izročitev Bertaluzzija Italiji.