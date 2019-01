Ciklon na Filipinih terjal že več kot 120 mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več dni močnega deževja je povzročilo zemeljske plazove in poplave. Foto: Reuters

Zadnja tropska nevihta nad Filipini v letu 2018 je bila za to državo tudi najhujša v preteklem letu, saj je terjala kar 122 smrtnih žrtev. Ciklon Usman, ki je Filipine dosegel v soboto, je največ žrtev terjal v pokrajini Bicol. Tam je več dni močno deževalo, posledica pa so bili zemeljski plazovi in poplave.