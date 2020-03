Chelsea Manning spet na prostosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chelsea Manning so izpustili iz zapora.

Chelsea Manning so izpustili iz zapora. Foto: Reuters

Chelsea Manning lani ni hotela pričati in sodnik jo je poslal v zapor, dokler si ne premisli. To se ni zgodilo, ampak se je prej razpustila velika porota in razloga za nadaljevanje njenega priprtja ni bilo več, poroča STA.

Tožilci lahko sicer znova skličejo veliko poroto, a Manningova ne bo smela znova v zapor, saj je dokazala, da je to ni prepričalo o pričanju. Ameriška zakonodaja namreč omogoča zapiranje prič, vendar ne za kazen, ampak le kot prisilno sredstvo, da bi pričale.

Manningova je bila obsojena na 35 let zapora, a jo je Obama pomilostil

Chelsea Manning je bila pred leti obsojena na 35 let vojaškega zapora, ker je WikiLeaksu leta 2010 predala ogromno dokumentov Pentagona o iraški in afganistanski vojni ter diplomatskih depeš State Departmenta.

Nekdanji predsednik Barack Obama jo je, preden je končal svoj drugi mandat, leta 2017 izpustil iz zapora po sedmih letih odslužene kazni. Manningova je v Iraku služila kot vojaški obveščevalec Bradley Manning, kasneje pa spremenila spol.