Čez lužo spet več smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa

V ZDA je število smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 v četrtek po več kot tednu dni spet naraslo nad tri tisoč. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so hkrati potrdili okoli 74 tisoč novih okužb z novim koronavirusom. V državi so do zdaj potrdili približno 28,4 milijona okužb z novim koronavirusom. Umrlo je več kot 508 tisoč bolnikov s covid-19.