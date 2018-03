Česa takega ZDA niso doživele vse od vietnamske vojne #video

V ZDA so v soboto potekali najbolj množični protesti v državi vse od časa vojne v Vietnamu. Glavno sporočilo mladih in tudi starejših udeležencev protestov pod geslom Pohod za življenje je bilo, da bodo za potrebne spremembe glede orožarske zakonodaje poskrbeli z udeležbo na volitvah.

"Nobene žrtve več! Dovolj imamo življenja v strahu! Življenja so pomembnejša od orožarskega lobija! Gremo na volitve," so bili v soboto pogosti vzkliki protestnikov po ZDA, ki bodo imeli prvo veliko priložnost, da besede udejanjijo novembra, ko bodo potekale volitve v zvezni kongres. Foto: Reuters

Ameriška policija običajno številk o udeležbi ne objavi, vendar so prenosi ameriških televizij, ki so prikazovali reke ljudi po prestolnici Washington in drugih večjih ter manjših mestih po ZDA, govorili sami zase. Če podobe niso bile dovolj, so govorile tudi ankete. Ameriška televizija CBS je poročala, da po njeni anketi novonastali množični aktivizem mladih po ZDA podpira 47 odstotkov Američanov, proti jih je 27 odstotkov.

Video: YouTube

Ne zahtevajo splošne prepovedi orožja

Podpora gibanju je največja med mladimi, na splošno pa je 63 odstotkov Američanov za strožjo orožarsko zakonodajo. Po pokolu predšolskih otrok leta 2012 v Newtownu se ni zgodilo nič, po letošnjem pokolu 17 srednješolcev na valentinovo v Parklandu pa je nastalo gibanje, katerega udeleženci vsaj za zdaj obljubljajo vztrajnost.

Zahteve udeležencev protestov v ZDA večinoma niso bile usmerjene v splošno prepoved orožja, ampak na primer v povišanje zakonite starosti za nakup, povečanje čakalnih dob, prepoved nabojnikov visokih zmogljivosti, izboljšanje varnostnih pregledov kupcev in za prepoved polavtomatskega orožja.

Čeprav je bila glavna ost protesta usmerjena v Washington, se je tudi v Parklandu, kjer se je zgodil eden zadnjih strelskih pohodov, zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Še večje množice so se valile po ulicah New Yorka, Los Angelesa, San Francisca, Chicaga, Bostona, Houstona, Minneapolisa in tako naprej. Solidarni protesti so potekali tudi drugje po svetu, na primer v Londonu in Parizu.

Video: YouTube

S svojim nastopom je ganila več sto tisoč ljudi

Emma Gonzales, ki je preživela pokol v Parklandu, je s svojim nastopom ganila več sto tisoč ljudi, ko je dejala: "Šest minut in 20 sekund s polavtomatsko puško je bilo dovolj, da se moja prijateljica Carmen nikoli več ne bo pritoževala zaradi vaj igranja na klavir. Aaron Feis ne bo Kyre nikoli več klical gospodična Sunshine. Alex Schachter ne bo več prišel v šolo s svojim bratom Ryanom."

Predsednika ZDA Donalda Trumpa ni bilo v Washingtonu, ker se je umaknil na svoje posestvo na Floridi, Bela hiša pa je pozdravila pogumne šolarje, ki uporabljajo svojo pravico do izražanja. Varnost otrok naj bi bila Trumpova prioriteta na položaju. Izjavo v podporo pravici do protesta pa je med drugim podal republikanski senator iz Floride Marco Rubio, ki je hkrati pozval k iskanju skupnega jezika med nasprotniki in zagovorniki orožja.