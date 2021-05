Cepljenje spodbujajo z zastonj pivom, krofi in bejzbolom

V Indiji so v zadnjem dnevu opazili porast števila novih okužb z novim koronavirusom in smrti covidnih bolnikov, s čimer izginja upanje, da se epidemija covida-19 v državi umirja. V zadnjem dnevu je umrlo še 3980 covidnih bolnikov, potrdili pa so 412.262 novih okužb, kar je največ doslej, je sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje.

Skupno je epidemija doslej v Indiji zahtevala več kot 230.000 življenj, potrdili pa so 21,1 milijona okužb z novim koronavirusom. Številni strokovnjaki svarijo, da so zaradi majhnega števila testiranja in slabega vodenja evidenc o vzroku smrti verjetno številke še višje.

V državi so v zadnjih nekaj dnevih beležili upad števila novih okužb, s čimer je vlada upala, da se epidemija umirja. Prejšnji petek so namreč poročali o okoli 402.000 novih okužbah, potem pa so številke padle tudi na okoli 357.000.

Zaradi strmega porasta okužb od konca marca indijske bolnišnice ponekod delujejo preko svojih zmogljivosti, še vedno poročajo o pomanjkanju postelj, zdravil in kisika.

Indijska vlada premierja Narendra Modija sicer vztraja, da ne bo znova uvedla strogih omejitvenih ukrepov, uvajajo pa te regionalne oblasti, med drugim New Delhi. Vlada se še naprej sooča s kritikami, medtem ko pred bolnišnicami umirajo bolniki. Več držav je v zadnjih dneh Indiji že poslalo pomoč v obliki opreme in kisika. Da bi zadostila vsem potrebam, bo Indija po napovedih potrebovala še več kisika.

V bolnišnici v bližini indijskega mesta Chennai je danes umrlo 11 ljudi, ker je padla raven kisika v napeljavi.