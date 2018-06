Bruselj ponuja 10 milijonov evrov za razvoj poceni izstrelitve v vesolje

"Vesoljska tehnologija, podatki in storitve so postali nepogrešljivi za vsakdanje življenje Evropejcev in za Evropo, da lahko ščiti svoje strateške interese. Majhni in lahki sateliti so ključnega pomena za zagotavljanje internetnih storitev, slikanje Zemlje in navigacijskih sistemov," so sporočili iz Evropske komisije.

Rok za prijavo se bo iztekel junija 2021

Komisija je nedavno predlagala nov vesoljski program EU za obdobje po letu 2020, v katerem predlaga več naložb v vesoljske dejavnosti, prilagajanje novim potrebam in tehnologijam ter okrepitev avtonomnega dostopa Evrope do vesolja.

Ocenjujejo, da postavljeni rok za prijavo, 1. junij 2021, omogoča dovolj časa za razvoj rešitev. Dodatne točke bodo dobili tisti sodelujoči, ki bodo do prijave že uspeli izstreliti lahke satelite in razviti koncept storitev izstrelitve. Nagrada je del Evropskega sveta za inovacije v okviru programa Obzorje 2020.