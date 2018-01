Satelitske slike razkrivajo načrte Severne Koreje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnjih satelitskih posnetkih na jedrskem poskusnem mestu Pungje je mogoče opaziti večjo aktivnost od lanskega decembra. Na območju naj bi bili vidni rudarski vozički in več kot sto ljudi, kar naj bi kazalo, da Severni Korejci želijo ohraniti objekt za nadaljnje poskuse.

Oktobra je japonska televizija Asahi poročala, da je bil predor močno poškodovan, pri neuspelem poskusu pa naj bi umrlo okrog 200 ljudi.

Na poskusnem mestu Pungje so Severni Korejci izvedli zadnjih šest jedrski poskusov. Zadnjega so izvedli lanskega septembra, ko je Pjongjang sporočil, da so izvedli eksplozijo vodikovega orožja, zasnovano za medcelinsko balistično raketo.

Posnetek, ki naj bi razkrival dejavnosti Severne Koreje na območju glavne jedrske elektrarne. Foto: Guliver/Getty Images