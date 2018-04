Nasi uspela izstrelitev novega satelita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ki bo iskal planete zunaj sončnega sistema, je šel v vesolje na raketi podjetja SpaceX Falcon 9, prav zaradi Falcona pa je tudi nastala zamuda pri izstrelitvi, saj so morali preveriti njegov navigacijski sistem.

Satelit bo opazoval okoli 20 tisoč planetov zunaj našega sončnega sistema, med njimi okrog 50 velikosti Zemlje in 500 planetov, ki so več kot dvakrat manjši od našega. Zbrane podatke bodo potem obdelali znanstveniki in skušali ugotoviti, ali je na kakšnem morda kaj sledi življenja.

Satelit TESS bo nadomestil Keplerja, ki je na koncu svojih moči

Nov satelit bo nadomestil zdajšnji vesoljski teleskop Kepler, ki so ga v vesolje izstrelili leta 2009. Plovilu trenutno že primanjkuje goriva in je na koncu svojega življenjskega obdobja.

Kepler je sicer odkril 2.300 potrjenih eksoplanetov in več tisoč kandidatov, ki pa so bili predaleč za podrobnejšo analizo. Satelit TESS naj bi v prvih dveh letih pokril 350-krat večje območje in preiskal skoraj 85 odstotkov vidnega neba.