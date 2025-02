Tri možnosti

"Nacionalni proračuni so omejeni z novimi pravili pakta za stabilnost in rast. V izrednih časih so tudi v okviru pakta mogoči izredni ukrepi. In mislim, da živimo v izrednih časih. Zato bo Komisija podrobneje preučila, kako v večji meri izkoristiti fleksibilnost, ki jo omogoča pakt za stabilnost in rast, za obrambne naložbe in izdatke. To bo dalo državam članicam veliko več fiskalnega prostora za povečanje obrambnih izdatkov na nacionalni ravni," je predsednica Komisije povedala po ponedeljkovem zasedanju voditeljev EU, na katerem so govorili tudi o financiranju obrambnih zmogljivosti.

Druga možnost za dodatna sredstva, namenjena obrambi, je po njenih besedah sprememba posojilne politike Evropske investicijske banke (EIB). Vendar pa je treba pred tem poiskati skupne evropske projekte, pri čemer je kot dober primer izpostavila poljsko-grško pobudo za skupni nakup sistemov protizračne obrambe. "Mislim, da se bo nato posojilna politika EIB spremenila, EIB je to pripravljena storiti," je menila von der Leyen.

Če bi EIB spremenila posojilno politiko – v skladu s trenutnimi pravili lahko na področju varnosti in obrambe financira zgolj projekte za dvojno civilno in vojaško rabo –, pa bi to po pričakovanjih predsednice Evropske komisije tudi zasebni bančni sektor spodbudilo k spremembi praks na področju posojanja denarja. To je tretja možnost za dodatna sredstva za obrambne projekte.

Marca bela knjiga o evropski obrambi

Voditelji držav članic po besedah predsednika Evropskega sveta Antonia Coste pričakujejo, da bo Komisija predloge, kako povečati razpoložljiva sredstva, predstavila v okviru bele knjige o evropski obrambi. Von der Leyen je zagotovila, da lahko računajo na Komisijo, ki bo belo knjigo predstavila marca. Na podlagi tega dokumenta bodo nato voditelji predvidoma na junijskem rednem zasedanju Evropskega sveta tudi sprejemali odločitve o evropski obrambi.

V razpravi o krepitvi obrambnih zmogljivosti so se predsedniki vlad in držav EU medtem strinjali, da se je treba osredotočiti na najbolj kritične vrzeli v zmogljivostih članic in na tista področja, kjer je jasna dodana vrednost za EU. Med drugim so govorili o protizračni in protiraketni obrambi, pa tudi o raketah, strelivu in vojaški mobilnosti, je pojasnil Costa.

"Še eno pomembno sporočilo današnjega srečanja je, da mora biti evropska obrambna industrija v središču teh naporov," je povedal.

Voditelji, med njimi premier Robert Golob, so se na srečanju v bruseljski palači Egmont posvetili še partnerstvom, predvsem z zvezo Nato, ZDA in Združenim kraljestvom. Ob kosilu se jim je pridružil generalni sekretar Nata Mark Rutte, ob večerji pa britanski premier Keir Starmer.

"Združeno kraljestvo je naš naravni partner, srečanje je potrdilo, da je v našem odnosu nova pozitivna energija. Skupaj lahko veliko storimo na področju obrambe in pri naslavljanju globalnih izzivov," je poudaril predsednik Evropskega sveta. Napovedal je, da bo sredi maja na Otoku tudi prvi vrh EU-Združeno kraljestvo po brexitu pred petimi leti.