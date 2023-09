Bruselj: Nadzor na meji med Slovenijo in Avstrijo prinesel izboljšanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzor na notranjih schengenskih mejah mora biti izredne narave, časovno omejen in skrajni ukrep.

Na Evropski komisiji so zaradi zadnjih napovedi več držav, da bodo ponovno uvedle nadzor na svojih mejah z drugimi članicami, poudarili, da mora biti ta nadzor skrajni ukrep. Posvetovanja s članicami so sicer po besedah tiskovne predstavnice komisije Anitte Hipper prinesla tudi določeno izboljšanje, med drugim na meji med Slovenijo in Avstrijo.