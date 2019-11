Britanska policija meni, da so žrtve iz tovornjaka Vietnamci

Britanska policija je v petek sporočila, da je vseh 39 migrantov, ki so jih oktobra našli mrtve v hladilni prikolici tovornjaka v bližini Londona, verjetno Vietnamcev. "Menimo, da so vsi Vietnamci," je sporočil načelnik policije Essexa Tim Smith. Dodal je, da so v stikih z vietnamsko vlado.

Smo v neposrednem stiku s številnimi družinami v Vietnamu in Veliki Britaniji in menimo, da smo identificirali družine nekaterih žrtev," je pojasnil načelnik policije Tim Smith. Dodal je, da še nimajo dokazov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili imena žrtev.

Osem žensk in 31 moških so v hladilni prikolici tovornjaka našli 23. oktobra v Essexu na jugovzhodu Anglije. Prvotno so poročali, da naj bi šlo za kitajske državljane. Nato se je oglasilo več vietnamskih družin iz osrednjega dela države, ki so izrazile bojazen, da so med mrtvimi njihovi sorodniki. V Vietnamu so nato pristojni organi začeli zbirati DNK-vzorce družin.

Vzrok smrti migrantov še preiskujejo

V osrednjem delu Vietnama je relativno lahko najti vodnike za nezakonit odhod v Evropo, pogosto prek Rusije. Primer je šokiral Veliko Britanijo in svet ter znova odprl razprave o načinih za ustavitev trgovine z ljudmi.

Foto: Reuters

Vietnamska policija je v petek sporočila, da so v povezavi s primerom prijeli dva človeka zaradi tihotapljenja ljudi. Vietnamska vlada pa je danes odločno obsodila trgovino z ljudmi ter pozvala države v regiji in preostalem delu sveta k okrepitvi sodelovanja v boju proti tej trgovini, da bi preprečili nove tovrstne tragedije.

Foto: Reuters

Britanska policija je zaradi 39-kratnega uboja in zarote pri tihotapljenju ljudi ter pomoči pri nezakonitih migracijah in pranja denarja ovadila 25-letnega voznika tovornjaka Mauricea Robinsona iz Severne Irske.

V Dublinu so medtem začeli postopek za izročitev 23-letnika iz Severne Irske Veliki Britaniji. Ta je prav tako vpleten v primer. Še trije osumljenci so na prostosti po plačilu varščine.