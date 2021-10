Britanska kraljica zaradi zdravstvenih težav na dvotedenski počitek #video

Zdravstveno stanje britanske kraljice Elizabete II. še naprej vzbuja nemir na Otoku. Danes so namreč iz Buckinghamske palače sporočili, da so zdravniki 95-letni kraljici svetovali dva tedna miru in počitka, brez potovanj in uradnih dolžnosti. Kraljica bo ta nasvet, ki je sicer zgolj preventiven, upoštevala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot so pojasnili v palači, so zdravniki kraljici nedavno svetovali le nekaj dni počitka, kasneje pa so si premislili in ji priporočili še vsaj dva nadaljnja tedna mirovanja. Kraljica bo njihov nasvet upoštevala, a je obenem trdno odločena, da se v običajni delovni ritem vrne z nedeljo, 14. novembra, ko se bo osebno udeležila spominske maše ob obletnici podpisa premirja ob koncu prve svetovne vojne. Bo pa tudi v vmesnem času monarhinja opravljala fizično manj naporne naloge, za katere lahko poskrbi za pisalno mizo, in bo imela nekaj virtualnih avdienc, ne pa tudi uradnih obiskov, so še dodali.

Praktični razlogi

Sporočila, ki zadevajo kraljičino zdravje, so zadnje čase precej pogosta. Na presenečenje mnogih je tako Elizabeta II. pred dvema tednoma na dveh dogodkih hodila s pomočjo palice. Sledila je odpoved njenega obiska na Severnem Irskem, nato pa je noč na 22. oktober iz uradno zgolj "praktičnih razlogov" prebila v zasebni bolnišnici kralja Edvarda VII., kjer je bila sicer na preventivnih pregledih. Odpovedala je tudi udeležbo na podnebnem vrhu v Glasgowu, na katerem bo nastopila z video sporočilom. Po poročanju nekaterih medijev naj bi celo prenehala sprehajati svoje pse in jahati konje.

Nazadnje v bolnišnici leta 2013

Vse to še posebej bode v oči, ker je kraljica Elizabeta II. sicer znana po svoji delavnosti, vestnemu izpolnjevanju vseh zadolžitev in za svoja leta dobri formi. Celo po smrti soproga, princa Philipa aprila letos je bil njen koledar že po nekaj tednih znova povsem zapolnjen. Pred tem je noč v bolnišnici nazadnje preživela leta 2013.