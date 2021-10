Britanska kraljica pri hoji v javnosti uporabljala palico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

95-letni monarhinji so palico podali ob izstopu iz limuzine, ki jo je pripeljala na bogoslužje ob 100. obletnici delovanja združenja Kraljeva britanska legija v Westminstrski opatiji. Poleg tega v cerkev ni vstopila skozi glavni vhod kot običajno, ampak skozi vhod, ki je bližje njenemu sedežu. Palico je uporabljala tudi ob odhodu iz cerkve, spremljala jo je hči, princesa Anee.

Palice pri hoji v javnosti ni uporabila že 17 let

Kraljica je s pomočjo palice hodila že nekaj let prej, in sicer v letih 2003 in 2004 po operaciji kolena.

Elizabeta II., ki je aprila izgubila moža, princa Philipa, je pokroviteljica združenja Kraljeva britanska legija, katerega namen je pomoč veteranom britanske vojske in njihovim družinskim članom. Kraljeva družina spodbuja majhne donacije v zameno za rožo iz rdečega papirja, ki predstavlja vojne žrtve v državi.