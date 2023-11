Britanci prepovedali oglas, ki so ga posneli v Sloveniji #video

V Veliki Britaniji so nedavno prepovedali oglas za Toyotine avtomobile, posnet v Sloveniji, ki naj bi uporabnike spodbujal k neodgovornemu vedenju, ki škoduje okolju, poroča časopis The Guardian.

Gre za oglas za avtomobil SUV toyota hilux, ki prikazuje tako imenovano "off-road" vožnjo.

Pritožbo vložila skupina, ki nasprotuje oglasom, posnetim v naravi

Oglas je prepovedala britanska samoregulativna organizacija za oglaševanje Advertising Standards Authority (ASA). Zapisali so, da je bil oglas ustvarjen "brez občutka odgovornosti do družbe". Agencija je sicer prepovedala oglasa, ki sta bila prvič objavljena med kampanjo leta 2020. Gre za plakat in omenjeni videoposnetek, posnet v Sloveniji, ki prikazujeta "off-road" vožnjo.

Pritožbo regulatorju je vložila skupina Adfree Cities, ki nasprotuje oglaševalskim akcijam, posnetim v naravi. Menijo namreč, da oglas prikazuje neodgovorno vedenje, škodljivo za okolje.

Na prizore iz Slovenije opozoril okolijski znanstvenik

Da je bil oglas posnet v Sloveniji, je na svojem profilu na družbenem omrežju X opozoril okolijski znanstvenik Žiga Malek. Zapisal je, da so bili prizori posneti na robu Triglavskega narodnega parka v strugi alpske reke. In dodal: "Poznavalci gorenjskih Alp lahko v ozadju opazimo najvišji vrh Karavank Stol, na desni je Mežakla. Toyote se seveda peljejo po strugi Save Dolinke. Prekrasna kulisa! Kasneje je še nekaj kadrov v Ljubljani. Morda so računalniško dodali nekaj vozil, ne verjamem, da se jih je na ducate vozilo po strugi Save (ali pač?). Vseeno, tu gre za vozila, težka dve toni."

V Združenem Kraljestvu so prepovedali nov oglas za Toyoto Hilux, saj da je posnet "brez odgovornosti do družbe in vplivov na okolje". Ampak glej ga zlomka! Oglas, prepovedan zaradi prikazovanja uničevanja narave, je bil posnet v Sloveniji.https://t.co/8UWZWOyYFE — Žiga Malek (@ZigaMalek) November 22, 2023

Proizvajalec avtomobilov Toyota je za britanske medije potrdil, da so prizore res posneli v Sloveniji, so pa za to pridobili dovoljenje lastnika zasebnega zemljišča. Obtožbe, da oglas uporabnike spodbuja k neodgovornemu vedenju do okolja, so ostro zanikali. "Verjamemo, da noben razumen gledalec tega oglasa ne bi razumel kot spodbujanje k neodgovorni vožnji in povzročanju okolijske škode," so zapisali in dodali, da "Toyota ne odobrava vedenja, ki škoduje okolju".

Kot so za portal 24ur.com sporočili iz Toyote Adria, so nad vsebino oglasa zgroženi. Poudarili so, da ne spodbujajo vožnje zunaj cest ter zgledno sodelujejo s Triglavskim narodnim parkom in jih opremljajo z okolju prijaznejšimi hibridnimi in električnimi vozili.

Preberite tudi: