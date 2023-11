Dokončno konec? BBC ugaša Top Gear.

BBC je oddajo z naslovom Top Gear začel predvajati že leta 1977, svojo slavo pa so nato s svežim formatom dobili v zadnjih 20 letih. Najbolj kajpak pod taktirko voditeljev Jeremyja Clarksona, Jamesa Maya in Richarda Hammonda.

Leta 2015 niso podaljšali pogodbe Clarksonu

Težave so se pojavile pred desetimi leti, ko je Clarkson zaradi neprimernih izrazov prejel več opozoril, odmevna je bila uporaba registrske oznake FKL med snemanjem v Argentini (povezava s Falklandskimi otoki), dokončno pa se je Clarkson z BBC poslovil leta 2015 po fizičnem napadu na producenta. Po tem dogodku BBC z njim ni želel več podaljšati pogodbe.

Clarkson, May in Hammond so se nato preselili k Amazonu in tam začeli ustvarjati oddajo s podobnim formatom The Grand Tour. Predlani so eno od epizod končali tudi na Bledu. Skupno so posneli pet sezon, šeste očitno ne bo.

V zadnjih letih je priljubljenost serije spet rasla

Na čelu Top Geara se je v zadnjem desetletju zamenjalo več voditeljev. Trenutno so oddajo vodili Chris Harris, Paddy McGuinness in Freddie Flintoff. Prav po njegovi nesreči decembra leta 2022 na letališču v Dunsfoldu so začasno zamaknili snemanje 34. sezone Top Geara. Na BBC so se zdaj odločili, da oddaje Top Gear v dogledni prihodnosti ne bodo več snemali.

BBC bo kljub temu še naprej gradil znamko Top Gear in podpiral njene druge aktivnosti.