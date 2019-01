Britanci pred brexitom na lovu za potnimi listi članic EU

Številni Britanci so zaskrbljeni nad prihodnostjo in njihovo možnostjo dela in potovanj v EU po izstopu Združenega kraljestva iz EU 29. marca. Rezultati pogajanj med Londonom in Brusljem glede brexita ter posledičnim gospodarskim vplivom so namreč še vedno negotovi.

Lani je največ britanskih državljanov, 183.000, za nov potni list zaprosilo na Irskem. Od tega jih je bilo 98.000 prebivalcev Velike Britanije, kar je 22 odstotkov več od leta prej.

V Nemčiji je leta 2017 za državljanstvo zaprosilo 7500 Britancev, medtem ko so leta 2015 zabeležili 622 takih primerov.

Število Britancev, ki so želeli postati državljani Španije, se je medtem v prvih desetih mesecih minulega leta v primerjavi z letom 2015 potrojilo. Njihovo število je bilo sicer kljub temu relativno nizko, 166. Pogoj za pridobitev španskega potnega lista je namreč odpoved trenutnemu državljanstvu in deset let življenja v Španiji.

Močan porast prošenj za državljanstvo pa so zabeležili tudi na Portugalskem. Lani je za portugalski potni list zaprosilo okoli 500 Britancev, medtem ko so jih leta 2015 zabeležili zgolj 62.

Ob novem referendumu bi za izstop iz EU glasovalo 39 odstotkov britancev

Danes objavljena javnomnenjska raziskava instituta YouGov je pokazala, da bi ob novem referendumu o brexitu 46 odstotkov vprašanih volilnih upravičencev glasovalo za ostanek Velike Britanije v EU, 39 odstotkov bi jih glasovalo za izhod, ostali pa na vprašanje ni odgovorilo.

Med 25.000 vprašanimi volilnimi upravičenci jih je 41 odstotkov menilo, da bi morala o končni odločitvi glede brexita odločati javnost na novem referendumu, 36 odstotkov pa to odgovornost prelaga na parlament, poroča Reuters.

Člani poslanske zbornice bodo o dogovoru britanske premierke Therese May z Brusljem glasovali v tednu po 14. januarju.