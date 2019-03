Brexit: V britanskem parlamentu vrsta glasovanj o možnostih izstopa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V spodnjem domu britanskega parlamenta bo danes potekalo več nezavezujočih glasovanj o različnih možnostih glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Med možnostmi se omenjajo "mehkejši brexit", drugi referendum, pa tudi preklic brexita in brexit brez dogovora, vprašanje pa je, ali bo katera od možnosti dobila dovolj podpore.

Nekateri zagovorniki brexita podpirajo prostotrgovinski sporazum z EU po vzoru sporazuma s Kanado, laburisti zagovarjajo vzpostavitev carinske unije. Zagovorniki "mehkejšega brexita", znanega tudi kot enotni trg 2.0, se zavzemajo, da bi Združeno kraljestvo tudi po izstopu ostalo tako del enotnega trga EU kot carinske unije. Pred glasovanji, ki naj bi se začela v večernih urah, je v poslanski zbornici predvidena razprava.

Poslanci bodo lahko glasovali za več možnosti

Možnosti, o katerih bodo poslanci glasovali, bo med predlogi izbral predsednik poslanske zbornice John Bercow. Poslanci bodo lahko glasovali za vse možnosti, ki so jih pripravljeni podpreti. Glasovanje ne bo tajno.

Zatem bodo pregledali rezultate in ugotovili, kateri predlogi imajo največ podpore med poslanci. Izidi naj bi bili znani že danes zvečer, v ponedeljek pa bi lahko potekal drugi krog glasovanj.

Glasovanje o mogočih alternativah ločitvenemu sporazumu, ki ga je z EU sklenila premierka Theresa May, poslanci pa so ga že dvakrat zavrnili, omogoča amandma, ki ga je parlament izglasoval v ponedeljek in s tem prevzel večjo vlogo pri brexitu.

Poslanci bodo po napovedih danes razpravljali tudi o zakonodaji o spremembi datuma brexita, predvidenega za 29. marec. V tem zakonu naj bi bila omenjena odločitev Evropskega sveta, ki je na prošnjo Mayeve prejšnji četrtek odobril podaljšanje datuma odhoda do 22. maja, če bo spodnji dom britanskega parlamenta ta teden potrdil izstopni sporazum. Če tega ne bo storil, bo Evropski svet odobril podaljšanje do 12. aprila 2019.