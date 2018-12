Brexit: Theresa May mora na glasovanje o nezaupnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Theresa May bo danes zvečer v britanskem parlamentu v Londonu preverila, ali kot premierka še uživa podporo. Foto: Reuters

Britanska premierka Theresa May bo danes zvečer v britanskem parlamentu šla na glasovanje o nezaupnici. Britanska predsednica vlade je v ponedeljek sporočila, da je preložila glasovanje o dogovoru o brexitu, o katerem bi britanski parlament moral glasovati v torek. Po neuradnih informacijah britanski poslanci dogovora, ki ga je Mayeva sklenila z EU, ne bi podprli.

Britanska premierka Theresa May bo morala danes zvečer prestati glasovanje o nezaupnici v vrstah konservativcev, potem ko je najmanj 48 poslancev njene stranke vložilo pisma, v katerih premierko pozivajo k odstopu, je sporočil predsednik pristojnega odbora v parlamentu Graham Brady.

Kot je pojasnil Brady, bo glasovanje članov konservativne stranke potekalo med 18. in 20. uro po krajevnem času (19. in 21. uro po srednjeevropskem), izide pa bodo sporočili še drevi.

Mayeva je tarča kritik zaradi dogovora o brexitu z EU tako v opoziciji kot tudi znotraj lastne stranke. Zaradi nezadostne podpore dogovoru je britanska premierka odpovedala za torek zvečer predvideno glasovanje o dogovoru v britanskem parlamentu.

Če nezaupnica ne bo izglasovana, bo Mayeva še utrdila svoj položaj

Za glavnega pobudnika glasovanja o nezaupnici velja konservativni poslanec Jacob Rees-Mogg, ki je h glasovanju o nezaupnici pozval kmalu po objavi dogovora o brexitu sedi novembra. Rees-Mogg velja za vodjo skupine zagovornikov brexita znotraj torijcev, v kateri naj bi bilo okoli 80 poslancev.

Za zdaj še ni jasno, ali bo Rees-Moggu in somišljenikom uspelo. Za odstop Mayeve je potrebna večina od skupno 315 konservativnih poslancev. Glasovanje o nezaupnici lahko poteka le enkrat letno, tako da bo, če nocojšnje glasovanje preživi, Mayeva utrdila svoj položaj.

Če Mayeva glasovanja ne bo uspešno prestala, bodo morali konservativci kmalu izbrati novega vodjo, kar bi lahko v primeru večih kandidatov, trajalo tudi več tednov. Foto: Reuters

Če Mayeva glasovanja ne bo uspešno prestala, bodo morali konservativci kmalu izbrati novega vodjo. V primeru le enega ali dveh kandidatov bi bilo preprosto, če jih bo več, bo potekalo več krogov glasovanj. V vsakem bi izpadel po en kandidat z najmanj glasovi, dokler na koncu ne bi ostala le dva. Postopek bi trajal več tednov.

Britanski mediji so v zadnjih dneh zaradi zapletov z brexitom že omenjali številna imena možnih naslednikov Mayeve na čelu stranke, med njimi so nekdanji zunanji minister Boris Johnson, notranji minister Sajid Javid, nekdanji minister za brexit Dominic Raab in minister za okolje Michael Gove.