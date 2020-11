Brazilijo po smrti temnopoltega moškega zajeli protesti

V več brazilskih mestih so v petek izbruhnili protesti, potem ko so varnostniki v enem od supermarketov ubili temnopoltega moškega. Ogorčene množice so se na ulice med drugim odpravile v San Paulu, Brasilii in Riu de Janeiru. Protestniki so nosili napise, kot sta "Črna življenja štejejo" in "Rasizem je virus".

V Portu Alegru so na mestu, kjer je v četrtek zvečer umrl Joao Silveira Freitas, izbruhnili nasilni izgredi in pretepi med protestniki in policisti. 40-letnega Freitasa sta pred tamkajšnjim supermarketom do smrti pretepla dva varnostnika, oba svetlopolta. Eden od njiju naj bi bil pripadnik vojaške policije, ki pa ni bil na dolžnosti. Pred tem naj bi se Freitas sprl z enim od trgovcev, piše STA.

Po spletu zaokrožil videoposnetek, kako so pretepli umrlega

Na video posnetku, ki ga je posnel eden od zaposlenih v supermarketu in je zakrožil po spletu, je videti, kako eden od varnostnikov drži Freitasa, medtem ko ga drugi pretepa po glavi. Na nekem drugem posnetku je videti, kako eden od varnostnikov kleči na Freitasovem hrbtu, medtem ko ta kriči, da ne mora dihati. Kasneje je napadeni izgubil zavest in podlegel poškodbam že na kraju napada, poroča STA.

Trgovsko podjetje je prekinilo sodelovanje z varnostnikom

Lastnica omenjene trgovine, francoska veriga supermarketov Carrefour, je po dogodku izrazila obžalovanje ter sporočila, da prekinja sodelovanje s podjetjem, ki zaposluje varnostnika, suspendirali so tudi upravnika trgovine in to začasno zaprli. A protestniki so v petek kljub temu množično pozivali k bojkotu Carrefourja.

V Braziliji je diskriminacija temnopoltih še vedno močno prisotna

Napad se je zgodil le dan pred praznikom, namenjenim ozaveščanju glede pravic temnopoltih, s katerim v Braziliji obeležujejo prispevek temnopoltih h kulturi in identiteti te največje latinskoameriške države. V Braziliji je sicer diskriminacija temnopoltih prebivalcev še vedno močno prisotna, med drugim ugotavljata nemška in francoska tiskovna agencija, DPA in AFP.

"Za mene rasizem v Braziliji ne obstaja"

Brazilski podpredsednik Hamilton Mourao je sicer v petek izrazil obžalovanje ob smrti Freitasa, a zanikal, da bi bil v državi prisoten rasizem. "Za mene rasizem v Braziliji ne obstaja. To je nekaj, kar želijo nekateri uvoziti v Brazilijo. Tega tukaj nimamo," je izjavil. Brazilski desno usmerjeni predsednik Jair Bolsonaro je na Twitterju zapisal, da težave v Braziliji presegajo rasne ter izvirajo iz "moralne, družbene in politične korupcije", še piše STA.