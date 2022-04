Bosch podpira Evropsko Amazonko

Oglasno sporočilo

Pridružite se nam pri ohranjanju največjega zaščitenega rečnega območja v Evropi, ki je zaradi edinstvenih habitatov in številnih redkih vrst znano tudi kot Evropska Amazonka (Amazon of Europe).

UNESCO je septembra 2021 razglasil prvo največje 5-državno biosferno območje Mura–Drava–Donava, ki se razteza prek Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Ta 700 kilometrov dolg zeleni rečni pas, ki obsega skoraj milijonov hektarjev površin, je mednarodni primer sinergije varstva narave in trajnostnega razvoja.

Vir: Svetovni sklad za naravo (WWF)

Biosferno območje treh rek omogoča zavetje številnim, tudi redkim, živalskim vrstam ter kroji življenja skoraj milijonu ljudi. Poleg rodovitne zemlje je naravni vir čiste vode, rib in lesa. Njegova neokrnjena poplavna območja z absorbiranjem visoke vode varujejo pred poplavami ter so lahko gonilna sila trajnostnega razvoja.

Sladkovodni sistemi so naši ključni zavezniki v boju proti podnebnim spremembam, za kar pa so potrebne investicije v njihovo obnovo in zaščito.

Zato smo projekt Evropska Amazonka v sodelovanju s svetovnim skladom za naravo (WWF) z donacijsko kampanjo podprli tudi v podjetju BSH z blagovno znamko hišnih aparatov Bosch v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji. Pri tem se nam lahko pridružite tudi vi.

Vsi, ki se boste v obdobju od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 odločili za nakup pomivalnega stroja Bosch ali pralnega stroja Bosch i-DOS, boste prispevali k zaščiti največjega rečnega biosfernega rezervata v Evropi – Evropske Amazonke.

Izziv: vrhunski in higienični rezultati pranja ter pomivanja z manj porabljene vode

Voda je nepogrešljiva v procesu pranja in pomivanja, a je velikokrat porabimo več, kot je treba. Ste kdaj poskusili prepoloviti porabo vode? Mi smo jo. Od leta 1990 smo količino vode, ki jo porabijo aparati Bosch, zmanjšali za več kot polovico.

Poskrbite za popolno perilo z manj detergenta in manj vode

Dnevi doziranja so minili. Pralni stroji Bosch s samodejnim sistemom i-DOS natančno izmerijo količino pralnega sredstva in vode, ki sta potrebna za posamezno pranje. S tem se izognete prekomerni uporabi pralnega sredstva in nepotrebnim ciklom izpiranja in lahko obenem prihranite do 38 %* pralnega sredstva in do 10 litrov vode** na cikel.

Preprosto napolnite velike komore za pralno sredstvo ali mehčalec, izberite program in uživajte v čistem perilu.

Prihranite za eno kopel vode na teden z enim samim ciklom pomivanja

Pomivalni stroji Bosch porabijo le približno 9,5 litra vode na cikel. V primerjavi s pomivanjem pod tekočo vodo prihranite do 30,5 litra*** vode, kar pomeni eno kopel na teden. Če to seštejete, na leto prihranite do 8.500 litrov**** vode.

Inovativna tehnologija ActiveWater omogoča največji izkoristek porabe vode, AquaSensor uravnava njeno porabo glede na tip in stopnjo umazanosti posode, vrtljivi senzor hitrosti pa zazna težo naložene posode ter ustrezno prilagodi količino vode.

Zdaj lahko zmanjšate porabo vode, uživate v čistem perilu in posodi ter obenem prispevate k ohranitvi Evropske Amazonke!

* Povprečen prihranek tekočega pralnega sredstva ob primerjavi natančne tehnologije odmerjanja in ročnega odmerjanja tekočega pralnega sredstva. Revija International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f. Raziskava univerze v Bonnu, Avtorji: Anke Kruschwitz, Anja Karle, Angelika Schmitz in Rainer Stamminger.

Podatki temeljijo na raziskavi univerze v Bonnu o navadah uporabnikov pri pranju perila.

** Izračun temelji na pranju pri 40 °C v programu Quick Mix z 38-% ročnim odmerjanjem tekočega pralnega sredstva v primerjavi s samodejnim odmerjanjem tekočega pralnega sredstva pri pralnem stroju kapacitete 10 kg – raziskava WL 1547A/19, ki jo je izvedel WFK – Institut für Angewandte Forschung GmbH (WFK – inštitut za uporabne raziskave), z dne 26. 7. 2019 po naročilu BSH Hausgeräte GmbH.

*** Na osnovi 9,5 l porabe pomivalnega stroja. Vrednosti se lahko glede na model in blagovno znamko razlikujejo.

**** Interna raziskava, ki temelji na primerjavi ročnega in strojnega pomivanja posode. 40 litrov (ročno pomivanje) – 9,5 litrov (pomivanje v stroju), izračun prihranka 8.500 litrov temelji na 280-ih ciklih na leto.

Naročnik oglasnega sporočila je BSH HIŠNI APARATI D.O.O. NAZARJE.