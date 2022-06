Bosanski režiser s transparentom po Črni gori: Burek s sirom ne obstaja! #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fotografije je delil na svojem profilu na Instagramu in jim dodal zelo obsežen zapis: "Obiskal sem vsa mesta Črne gore, v čast drugi najbolj priljubljeni piti Bosne in Hercegovine, ki se imenuje sirnica. In ne burek s sirom! Burek je lahko samo z mesom."

"Takšnega spoštovanja še nisem doživel"

V Podgorico, glavno mesto Črne gore, je prišel ob nogometni tekmi med reprezentancama Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Domači navijači so med tekmo začeli vzklikati "burek s sirom". Dubica je zadevo komentiral takole:

Burek sa sirom 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FocXxj022s — Samir Kadribasic (@SamirKadribasi2) June 11, 2022

"Črnogorski navijači so ob koncu tekme vzklikali 'Ljubim Bosno', kar je znak spoštovanja, ki ga v 21 letih, odkar spremljam Bosno in Hercegovino na gostovanjih, še nisem doživel. Ja, vzklikanja bureka s sirom vam ne bomo oprostili, ampak to je druga zgodba," se je pošalil.

Dodal je poziv: "Župan Podgorice, uvedite sirnice v svoje pekarne in restavracije in zagotavljam vam povečanje turistov iz Bosne in Hercegovine za 850 odstotkov."