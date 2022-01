Bogati ameriški morilec umrl v zaporu

Robert Durst je umrl v državnem zaporu Kalifornije v Stocktonu, njegov odvetnik Chip Lewis pa je sporočil, da je šlo za naravno smrt, ki je bila posledica številnih bolezni.

Tožilcem v Los Angelesu je uspelo lani dokazati, da je Durst ubil Bermanovo zato, da jo utiša, ker mu je pomagala prikriti ženino smrt. Newyorška velika porota je potem novembra lani potrdila obtožnico proti Durstu za umor Kathie Durst.

Na sojenju v Los Angelesu so tožilci porotnikom povedali, da je Durst ubil tudi moškega v Teksasu, ki ga je identificiral po umoru Bermanove v Galvestonu, kjer se je skrival. V Teksasu so mu sodili za umor, vendar ga je porota leta 2003 oprostila, ker jo je prepričal, da je moškega ustrelil v samoobrambi med bojem za pištolo.

Njegov primer je vse od izginotja žene razburjal ameriške medije, dodatno pa je Durst zaslovel po tem, ko je televizija HBO posnela dokumentarno serijo o njem z naslovom "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst".

Med snemanjem mu je ušlo priznanje, da je izvršil umore, za katere je bil osumljen. Ko je mislil, da ga več ne snemajo, je dejal: "Ujamejo te! Kaj hudiča sem potem storil? Vse sem jih pobil, seveda." Za umor Bermanove so ga v Los Angelesu potem aretirali, še preden so predvajali zadnji, šesti del dokumentarne serije.

Izjava se je kasneje izkazala za zmanipulirano zaradi večjega dramatičnega učinka, vendar pa je med serijo prišlo na dan nekaj dokazov, vključno z ovojnico, ki je Dursta povezala s prizoriščem zločina.

Že leta 2010 je Hollywood posnel film z naslovom "All Good Things", v katerem je Dursta igral Ryan Gosling. Tudi tega so potem tožilci uporabi kot dokazno gradivo na sojenju.

Durst je pred pravico leta 2000, ko so newyorški tožilci znova odprli preiskavo izginotja njegove žene, pobegnil v Galveston, kjer se je pretvarjal, da je nema ženska. Leta 2001 so v zalivu Galvestona našli naplavljene dele telesa umorjenega Morrisa Blacka, Durstovega soseda, ki ga je prepoznal. Po aretaciji in plačilu varščine je pobegnil v Bethlehem v Pensilvanijo, kjer so ga ujeli med krajo sendviča.

Durst se je rodil nepremičninskemu magnatu Seymouru Durstu leta 1943 v Scarsdalu v New Yorku, ekonomijo je doštudiral na univerzi Lehigh v Bethlehemu, na doktorskem študiju v Los Angelesu pa je srečal z Bermanovo. Oče je vodenje družinskega podjetja zaupal mlajšemu bratu Douglasu, Robert pa se je leta 1973 poročil s Kathie McCormack. Januarja 1982 je izginila. Bila je v zadnjem letniku študija medicine, Durst pa je policiji povedal, da jo je odložil na železniški postaji. Trupla niso nikoli našli. Leta 1990 se je od nje ločil, leta 2017 pa so jo razglasili za mrtvo. Durst se je leta 2000 poročil še z Debrah Charatan.