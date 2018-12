Bo Trumpa doletela ista usoda kot Šarca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojo napoved je utemeljil s tem, da bodo demokrati prihodnje leto prevzeli večino v predstavniškemu domu kongresa, zaostrila pa se bo tudi preiskava o ruskem vplivanju na volitve, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller. Ocenil je še, da se ravnanja in stališča Trumpa prihodnje leto ne bodo spremenila.

Lichtman je v preteklih 30 letih pravilno napovedal zmagovalce vseh predsedniških volitev v ZDA in je postal tudi pravi fenomen, ko je eden redkih že od začetka pravilno napovedal Trumpovo zmago na volitvah leta 2016, piše DW.

Boril se bo za obstanek v Ovalni pisarni

Foto: Reuters Sedaj je profesor prepričan, da se bo Trump od prihodnjega leta dalje boril za obstanek v Ovalni pisarni. Do sedaj se je lahko predsednik namreč zanašal na večinsko republikanski kongres, a se bo to z letom, ki prihaja, spremenilo.

Grožnja o ustavni obtožbi je že nekaj časa v zraku, a bo po oceni Lichtmana z večinsko demokratskim predstavniškim domom ameriškega kongresa postala resničnost, še posebej če bo Mueller odkril kaj pogubnega, kar pa je zelo verjetno.

Lichtman pa ne verjame le v vložitev ustavne obtožbe, ampak je prepričan, da bodo ta tudi uspešna in da bodo Trumpa spodili iz Bele hiše, v kar številni drugi politologi dvomijo.

Za morata biti najmanj dve tretjini senata

Če se predstavniški dom odloči vložiti ustavno obtožbo, se morata z odstavitvijo predsednika strinjati tudi najmanj dve tretjini senata, kjer imajo večino republikanci. To pomeni, da bi morali po Lichtmanovi napovedi za odstavitev Trumpa glasovati tudi člani predsednikove stranke.

Lichtman svoje trditve utemeljuje s tem, da so republikanci izgubili podporo zaradi Trumpa in preiskave ruskega vmešavanja, za večjo podporo pa naj bi bili pripravljeni žrtvovati republikanskega predsednika ZDA.

Spomnil je še, da če Trumpa odstavijo, nova predsednica ZDA ne bo demokratka Nancy Pelosi, bodoča predsednica predstavniškega doma, ampak republikanec Mike Pence, ki ga imajo številni republikanci v kongresu raje kot Trumpa.