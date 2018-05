Bo italijanski predsednik za premierko imenoval žensko?

Italijanski predsednik Sergio Mattarella naj bi glede na pričakovanja še danes predlagal novega premierja, ki bi zaradi nezmožnosti oblikovanja vladne koalicije do konca leta vodil vlado strokovnjakov. V igri za premierski položaj je več imen, med njimi je tudi nekaj žensk.

Italijanski predsednik bi po poročanju italijanskih medijev na mesto predsednice vlade prvič v zgodovini Italije lahko predlagal žensko. Foto: Reuters

Prvič v zgodovini Italije bi glede na poročanje medijev predsednica vlade lahko postala ženska. Za favoritinjo velja 59-letna diplomatka Elisabetta Belloni, kot mogočo premierko pa omenjajo še 63-letno ekonomistko Lucrezio Reichlin. Dobre možnosti ima po mnenju analitikov tudi 64-letni gospodarski strokovnjak Carlo Cottarelli.

Največji parlamentarni stranki proti oblikovanju vlade strokovnjakov

Italijanski predsednik Sergio Mattarella želi do novih volitev vodenje države začasno zaupati vladi strokovnjakov, saj so v dveh mesecih po volitvah propadli vsi poskusi za oblikovanje vladne koalicije. Ena od glavnih nalog omenjene vlade bi bila nujna potrditev proračuna.

A možnosti tovrstne vlade niso naklonjeni niti v Gibanju petih zvezd niti v Ligi. Gre za stranki, ki sta na volitvah 4. marca osvojili največjo podporo in ki vztrajata pri stališču, da je projekt oblikovanja vlade strokovnjakov obsojen na propad, saj v parlamentu ne bi dobil zaupnice.

V tem primeru bi Italijo čakale predčasne volitve. Gibanje petih zvezd in Liga si želita, da bi Italijani na volišča odšli že julija, medtem ko so v drugih strankah volitvam bolj naklonjeni septembra in oktobra.

Salvini želi prepričati Berlusconija, da vladi zagotovi zunanjo podporo

V vsakem primeru še vedno obstaja možnost sklenitve dogovora o oblikovanju vlade med Ligo in Gibanjem petih zvezd, s čimer bi se na Apeninskem polotoku izognili tako vladi strokovnjakov kot tudi predčasnim volitvam.

Kot je v pogovoru za radio Capital dejal vodja Lige Matteo Salvini, si bo za to prizadeval do konca. Glavna ovira je vodja zavezniške stranke Naprej Italija Silvio Berlusconi, saj Gibanje petih zvezd noče sodelovati z njim. Salvini naj bi nekdanjega italijanskega premierja zdaj poskušal prepričati, da vladi zagotovi zgolj zunanjo podporo.