Kam gre Italija dva meseca po volitvah? Na nove volitve sredi poletja?

Več kot dva meseca po volitvah Italijani niso prav nič bliže vladi kot na dan, ko so oddali svoj glas. Prej nasprotno, glede na vse odzive v zadnjem dnevu, po zadnjem posvetu najmočnejših strank v parlamentu pri italijanskem predsedniku Sergiu Mattarelli , kaže, da bodo šli znova na volišča. Vendar si niso enotni niti pri tem, kdaj bi volili. V igri je zdaj celo datum sredi poletja, 22. julij.

Volitve v začetku marca so popolnoma uresničile napovedi, da bodo glasovi zelo razdrobljeni, nobena od treh večjih političnih opcij pa sama ne bo dobila zadostne večine za samostojno vladanje. Desnosredinska koalicija treh strank (v predvolilnem zavezništvu je bila še četrta, a ni prišla v parlament) je zbrala 37 odstotkov, populistično Gibanje petih zvezd pet manj. Največji polom je doživela levosredinska, do tedaj vladajoča Demokratska stranka (Pd). Pobrala je slabih 23 odstotkov glasov.

Veliko koalicijo preprečili zamere, različni interesi in stališča

Pred novimi volitvami bi Italijo tako rešila velika koalicija, a stare in nove zamere, kalkulacije, interesi ter različni pogledi na najbolj pereča vprašanja so to, kakor je videti, preprečili.

Gibanje petih zvezd ni izključilo možnosti koalicijskega povezovanja z Ligo, presenetljivo prvo uvrščeno znotraj desnosredinske koalicije. Vendar Liga ni želela pokazati hrbta stranki Naprej Italija Silvia Berlusconija, ki je presenetljivo dobila manj glasov od svojih predvolilnih koalicijskih kolegov.

Pol časopisne strani za solidarnost s predsednikom



Nekdanji vodilni v Fiatu Carlo Callieri je danes zakupil kar polovico časopisne strani enega najbolj branih dnevnikov Corriere della sera. V zapisanem je izrazil solidarnost in podporo predsedniku republike Sergiu Mattarelli, ki se trudi premostiti ta nerešljiv politični položaj. Zadnjega očeta domovine, kakor je Callieri nagovoril predsednika, je pohvalil, ker si neutrudno prizadeva priti iz močvirja, ki izčrpava Italijo, iz agonije. Upa, da se bo Italija zbudila, da se bodo ljudje zavedli, da zdaj niso na pravi poti. Oglas je plačal z denarjem, ki ga je dobil v neki tožbi zaradi obrekovanja.

Razkol se je zgodil znotraj Pd, nekateri so bili pripravljeni v pogovore z Gibanjem petih zvezd, a je struja, najzvestejša nekdanjemu vodji stranke Matteu Renziju, to zavrla. Enotni si niso niti v gibanju, ki je posamezno med strankami dobilo daleč največ glasov, zanje so sploh volili v južni Italiji. Del stranke ni hotel v pogovore z levo, del pa ne z desno strujo. Znova se je oglasil tudi nekdanji vodja stranke Beppe Grillo in obudil razmišljanje o obstoju Italije v EU, ravno ko je stranki uspelo evroskepticizem, nekdaj močno volilno orožje Gibanja, nekako pomesti pod preprogo.

V zadnjem mesecu so se pri predsedniku republike Sergiu Mattarelli na posvetovanjih večkrat zvrstili vsi prvaki strank in predsednika zgornjega in spodnjega doma parlamenta. Neuspešno. Foto: Reuters

Manjkalo ni medsebojnih obtoževanj o neresnosti, nepripravljenosti na vodenje in sodelovanje. V teh dveh mesecih se je torej zgodilo marsikaj, le skupne poti se ni našlo.

Mesec brezplodnih posvetovanj

Predsednik republike Sergio Mattarella je tako po mesecu posvetovanj, ko mu je očitno zmanjkalo idej, kako državo pripeljati iz politične krize, v ponedeljek po zadnjem krogu pogajanj z največjimi parlamentarnimi strankami predlagal oblikovanje vlade strokovnjakov z mandatom do decembra (do takrat bi se bodisi oblikovala vlada bodisi bi šli na predčasne volitve). Želi si, da bi pod streho spravili proračun in spremenili volilno zakonodajo.

Italija tudi nujno potrebuje vlado s polnimi pooblastili, da lahko v Bruslju zastopa svoja stališča glede migracij. Ta država je namreč zaradi svoje geografske lege zelo izpostavljena migracijam, a v Bruslju zdaj ni kompetentna sogovornica.

Koliko ljudi bi volilo sredi poletne sezone?

Če bi šli prehitro na volitve, bi bile težave z roki in financiranjem kampanj, vprašanje je tudi, koliko ljudi bi v državi s sicer tradicionalno visoko volilno udeležbo, sploh šlo na volišča. Italija namreč v svoji povojni zgodovini volitev še nikoli ni imela poleti in Mattarella s tem ne želi poskušati zdaj, so pisali italijanski mediji.

A njegove besede največjim strankam ne dišijo preveč. Gibanje petih zvez in Liga so že včeraj govorili o 8. juliju kot mogočem datumu volitev, prvi mož Gibanja petih zvez Luigi Di Maio je danes kot primeren datum omenil 22. julij, še poročajo italijanski mediji.

Italijanski mediji danes torej opozarjajo, da bi kampanja potekala "s plaže" in celo v času nogometnega svetovnega prvenstva. Pa čeprav Italije na prvenstvu sploh ne bo.

Sploh Berlusconijeva Naprej Italija si želi volitev jeseni.

Prvič, da nihče niti ni poskusil dobiti zaupnice poslancev

Italija sicer velja za politično precej nestabilno državo. Od ustanovitve republike leta 1946 so se predsedniki vlad zamenjali že 65-krat, kar pomeni, da so imeli naši zahodni sosedje tudi toliko vlad. A če bi Mattarella v prihodnjih dneh sklenil razpisati predčasne volitve, bi se prvič zgodilo, da bi na volišča znova odšli, ne da bi vsaj en kandidat za mandatarja v parlamentu poskušal dobiti zaupnico.