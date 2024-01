Bližnje srečanje z grizlijem: tega si ne želite izkusiti #video

Na posnetku je grizli, ki premika in prevrača prozorno škatlo, v kateri je zaprta ženska, ki panično kriči. Medved si želi škatlo uničiti in priti do plena, a mu to ne uspe.

Po poročanju Daily Maila naj bi šlo za posnetek iz televizijskega šova Predator Shield, ki preizkuša strah tekmovalcev.

Posnetek je na družbenih omrežjih postal pravi hit. Nekateri so so pošalili, da bi bilo tako videti njihovo idealno potovanje, drugi pa so napisali, da česa takšnega ne bi storili nikoli, saj za medvede velja, da lahko odprejo še tako trdno zaprte stvari, kot so na primer zaklenjena avtomobilska vrata. "Videti je precej zabavno. Upam le, da obstaja stoodstotna garancija, da škatle ne more uničiti," je zapisal eden izmed uporabnikov Instagrama. Nekdo drug pa je dodal: "Saj veste, da medvedi z lahkoto vdrejo v prostor, kajne? Samo povem."