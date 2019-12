Bizarno: skočila iz letala in jedla hamburger #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

24-letna McKenna Knipe se je lotila res nevarnega podviga - med prostim padom je iz svoje padalske opreme potegnila veganski hamburger in ga nekaj časa jedla. Kot pravi sama, je s tem želela promovirati veganstvo.

24-letnica se je s prostim padalstvom pričela ukvarjati pred tremi leti. "Zaljubila sem se v ta šport, v način življenja in ljudi," njene besede povzema spletna stran New York post. Njena želja je, da bi si odprla svoj Youtube kanal na katerem bi objavljala posnetke, kako leti v zraku in se prehranjuje z različnimi hrano.

Obožuje nevaren šport

"Delam na tem, da bi odprla Youtube kanal na katerem bi objavljala tedenske kritike prehrane, ko sem v zraku, v načrtu pa imam tudi tedenske vloge s katerimi želim ljudem pokazati vse norosti, ki sem jih deležna v tem športu - tako v zraku kot na tleh," je še pojasnila McKenna Knipe.

V času snemanja tega videa je ravno letela nad območjem Zephyrhills Fla v zvezni državi Florida.

"Na poti do lokacije sem opazila restavracijo zato sem si kupila veganski hamburger in prišla na idejo, da bi ga jedla kar med prostim padom. S tem podvigom sem nekako želela promovirati tudi veganstvo," je še dejala, piše stran New York post.

Kljub temu, da gre za nevarno početje, je videti kot da Knipova nima večjih težav v zraku, saj ji nekaj sekund popolnoma sproščeno zoba hamburger, vse dokler ni čas za odprtje padala.