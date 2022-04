Bizaren oglas za stanovanje: straniščna školjka kar v kabini za prhanje

Oglas za stanovanje so objavili na priljubljeni hrvaški strani Njuškalo.hr. Mesečna najemnina znaša 280 evrov oziroma okoli 2.100 kun. Precej visoka najemnina za to, kar stanovanje ponuja. V 11 kvadratnih metrov veliki sobi so majhna kuhinja, raztegljiv kavč in kopalnica.

Zaradi pomanjkanja prostora so lastniki našli bizarno rešitev. Kopalnica je pravzaprav kar kabina za prhanje, v katero so postavili tudi straniščno školjko.

"Dva v enem"

Oglas za stanovanje je zaokrožil po Redditu in ljudje so zgroženi nad tem, da je stranišče kar pod prho. "Dva v enem," se glasi eden izmed komentarjev pod fotografijo. Drugi uporabnik je zapisal: "Če bi bila cena v kunah, bi dvakrat premislil."