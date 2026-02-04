64-letno Lindo Stevenson so policisti našli negibno v dnevni sobi hiše, potem ko so se odzvali na prijavo prepira v družini. Kasneje so potrdili njeno smrt, po uvodni preiskavi pa ni bilo nobenih obtožb, je poročala televizija CBS.

Tožilci so v ponedeljek od velike porote dobili potrjeno obtožnico, policija pa je Stevensona kmalu zatem aretirala. Odmerili so mu 500 tisoč dolarjev varščine, ki je ni zmogel plačati, tako da ostaja v priporu.

Jill Biden se je s Stevensonom spoznala leta 1969, naslednje leto sta se poročila, leta 1975 pa ločila. Stevenson se je deset let kasneje poročil z drugo ženo Lindo.