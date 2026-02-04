Sreda, 4. 2. 2026, 8.21
1 ura, 6 minut
Bivši mož nekdanje prve dame ZDA Jill Biden obtožen umora druge žene
Tožilstvo ameriške zvezne države Delaware je bivšega moža nekdanje prve dame ZDA Jill Biden Williama Stevensona obtožilo umora svoje druge žene Linde Stevenson decembra lani na njunem domu v kraju Oak Hill, poročajo ameriški mediji.
64-letno Lindo Stevenson so policisti našli negibno v dnevni sobi hiše, potem ko so se odzvali na prijavo prepira v družini. Kasneje so potrdili njeno smrt, po uvodni preiskavi pa ni bilo nobenih obtožb, je poročala televizija CBS.
Tožilci so v ponedeljek od velike porote dobili potrjeno obtožnico, policija pa je Stevensona kmalu zatem aretirala. Odmerili so mu 500 tisoč dolarjev varščine, ki je ni zmogel plačati, tako da ostaja v priporu.
Jill Biden se je s Stevensonom spoznala leta 1969, naslednje leto sta se poročila, leta 1975 pa ločila. Stevenson se je deset let kasneje poročil z drugo ženo Lindo.