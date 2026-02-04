Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
8.21

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Bivši mož nekdanje prve dame ZDA Jill Biden obtožen umora druge žene

William Stevenson | Vzrok smrti Linde Stevenson ni bil objavljen. | Foto Reuters

Vzrok smrti Linde Stevenson ni bil objavljen.

Foto: Reuters

Tožilstvo ameriške zvezne države Delaware je bivšega moža nekdanje prve dame ZDA Jill Biden Williama Stevensona obtožilo umora svoje druge žene Linde Stevenson decembra lani na njunem domu v kraju Oak Hill, poročajo ameriški mediji.

64-letno Lindo Stevenson so policisti našli negibno v dnevni sobi hiše, potem ko so se odzvali na prijavo prepira v družini. Kasneje so potrdili njeno smrt, po uvodni preiskavi pa ni bilo nobenih obtožb, je poročala televizija CBS.

Tožilci so v ponedeljek od velike porote dobili potrjeno obtožnico, policija pa je Stevensona kmalu zatem aretirala. Odmerili so mu 500 tisoč dolarjev varščine, ki je ni zmogel plačati, tako da ostaja v priporu. 

Jill Biden se je s Stevensonom spoznala leta 1969, naslednje leto sta se poročila, leta 1975 pa ločila. Stevenson se je deset let kasneje poročil z drugo ženo Lindo.

