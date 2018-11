BiH: Dodiku grozili s smrtjo

Predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine, bivši predsednik Republike srbske Milorad Dodik je prejel grožnje s smrtjo. Preiskava dogodka poteka, so danes potrdili v Dodikovem uradu v Sarajevu.

Dodali so, da so bile grožnje izrečene v ponedeljek po telefonu, nanašale pa so se na Dodika in zaposlene v njegovem uradu. Telefonska številka neznanega klicatelja je bila registrirana v Nemčiji, neznanec pa je grozil Dodiku in predstojniku njegovega urada z besedami, da jih bo "vse zažgal".

Dodik je sicer že v ponedeljek dejal, da vztraja, da ga tudi kot člana predsedstva BiH varujejo pripadniki notranjega ministrstva Republike srbske in ne posebne agencije za varovanje najvišjih predstavnikov države BiH.

Predsedstvo BiH, v katerem sta poleg Dodika še Željko Komšić in Šefik Džaferović, je svoje dolžnosti prevzelo minuli teden. Že prvi dnevi njihovega mandata so bili zaznamovani s prepirom, ali je mogoče v prostorih predsedstva izobesiti tudi zastavo Republike srbske, ki jo je tja prinesel Dodik.