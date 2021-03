Bidnova vlada uvedla prve sankcije proti Iranu

Washington je Aliju Hematjanu in Masudu Safdariju zaradi mučenja političnih zapornikov in protestnikov, ki so jih aretirali leta 2019 in 2020, izrekel prepoved vstopa v ZDA, navaja STA.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je dejal, da so ZDA Svet ZN za človekove pravice v Ženevi obvestile o nadaljevanju zlorab državljanov Irana s strani vlade, vključno s krivičnimi aretacijami in zapiranjem v obsojanja vrednih razmerah. "ZDA bodo še naprej podpirale pravice Irancev in zahtevale, da jih vlada obravnava s spoštovanjem in dostojanstvom," je sporočil Blinken.

Bidnova vlada se želi vrniti k jedrskemu sporazumu iz leta 2015, vendar Washington zahteva, da Teheran najprej spoštuje vsa določila. Teheran po drugi strani pričakuje, da bo Biden najprej odpravil Trumpove sankcije, ki so bile sprejete po odstopu ZDA od sporazuma leta 2018, še piše STA.