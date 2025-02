Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalni Neos bodo vnovič poskusili oblikovati vlado. O tem so danes predsednika države Alexandra Van der Bellena obvestili predsedniki trojice strank, katere prvi poskus sestave koalicije je v začetku leta propadel.

Potem ko sta pred nekaj dnevi pogovore o skupni vladi obnovili ÖVP in SPÖ, so se jima v petek za zaprtimi vrati pridružili tudi predstavniki Neosa. Da začenjajo nov poskus oblikovanja koalicije, so stranke uradno potrdile šele danes, po sprejemu pri Van der Bellenu.

Ta je v sporočilu izrazil zadovoljstvo, češ da vidi ne le pripravljenost na kompromise, temveč tudi osredotočenost na skupni cilj napredka za državo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pogajanja v celoti razpadla

Trojica strank je sklenitev koalicije poskušala doseči že lani po septembrskih volitvah. Od pogajanj je sprva odstopil Neos, nato pa so ta v prvih dneh januarja razpadla v celoti.

Ljudska stranka in socialdemokrati so se v novem poskusu začeli najprej pogajati sami, a ker imata stranki v parlamentu le en mandat večine, sta k sodelovanju znova povabili Neos. Nad tem, da bo liberalna stranka znova sodelovala v pogajanjih, po pisanju APA niso navdušeni vsi njeni člani.

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je nad pobudo za oblikovanje vlade izrazil zadovoljstvo. Foto: Reuters

Stranke se k pogajalski mizi vračajo po tem, ko je propadel tudi poskus oblikovanja vlade med ÖVP in svobodnjaki (FPÖ), zmagovalci septembrskih volitev. Njihov vodja Herbert Kickl je vrnil mandat za sestavo vlade Van der Bellenu, ki je nato voditelje strank pozval k vnovičnim pogovorom.

FPÖ si je želela predčasnih volitev, saj bi se glede na ankete podpora stranki na njih le še okrepila.