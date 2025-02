Kot je v sporočilu, ki ga povzema avstrijska tiskovna agencija APA, zapisal Kickl, se je danes pred vrnitvijo mandata še zadnjič osebno sestal z vodjo ÖVP Christianom Stockerjem, s katerim jima očitno ni uspelo premostiti razhajanj med strankama.

Kickl je danes zatrdil, da so ljudski stranki v številnih točkah prišli naproti, a žal kljub temu pogajanja niso bila uspešna.

Iz ljudske stranke so po drugi strani sporočili, da so pogajanja propadla zaradi Kicklove "želje po oblasti in brezkompromisnega pristopa".

Razlike, ki so se začele zlasti minuli teden, so se glede na dokumente, ki so pricurljali v javnost, odražale zlasti v dojemanju vloge Avstrije v Evropski uniji, načel pravne države, pa tudi odnosa do Rusije.

Svobodnjaki imajo do EU pogosto kritična stališča, obenem pa zavračajo sankcije proti Rusiji.

Pogajanja so začeli januarja

Za glavni del napetosti pa je v zadnjih dneh poskrbela porazdelitev vladnih resorjev. Med drugim je FPÖ vztrajala pri vodenju notranjega ministrstva, ki ga je zase terjala tudi ÖVP. Ta se je v današnjem zadnjem predlogu obenem zavzela za oblikovanje ločenega ministrstva za azil in migracije.

FPÖ in ÖVP sta pogajanja o oblikovanju vlade začeli januarja, potem ko so propadli pogovori med ÖVP, socialdemokrati in Neosom.

Čeprav so na septembrskih volitvah zmagali svobodnjaki, je namreč predsednik države mandat za sestavo vlade naprej podelil takratnemu vodji ÖVP Karlu Nehammerju.

Po njegovem odstopu je vodenje stranke prevzel Stocker, ki je bil v nasprotju s svojim predhodnikom pripravljen na pogajanja s Kicklom. Če bi ta uspela, bi Avstrija prvič dobila kanclerja iz vrst skrajne desnice.

Pogovori o oblikovanju vlade sicer trajajo že več kot 130 dni, kar je za Avstrijo rekord.

Možen je razpis novih volitev

Po še enem propadu pogajanj se omenja več možnosti. Predsednik države bi lahko imenoval tehnično vlado strokovnjakov, možen pa je tudi razpis novih volitev. Te bi lahko glede na parlamentarne roke in druge pogoje po pisanju APA potekale najprej junija.

Glede na ankete bi sicer lahko svobodnjaki na njih še okrepili podporo - trenutno v anketah uživajo podporo 35 odstotkov volivcev, medtem ko so septembra prejeli 29 odstotkov glasov.

Obstaja tudi možnost, da bi ÖVP in SPÖ znova poskusili sestaviti vlado - bodisi sami bodisi še z eno od manjših strank. Možno je tudi oblikovanje manjšinske vlade, kar pa, kot piše APA, ni zelo verjetno.