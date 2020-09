Avstrijska pravosodna ministrica tarča groženj s smrtjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski zvezni urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu preiskuje grožnje s smrtjo, ki jih je prejela avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić.

Foto: STA

Potem ko je avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić prejela grožnje s smrtjo ter po sovražnih objavah na spletu, katerih tarči sta bila tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz in avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober, je zadevo prevzel avstrijski zvezni urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu (BVT), ki je sprožil preiskavo.

Na avstrijskem notranjem ministrstvu so danes potrdili, da preiskava dogodka že poteka, poroča STA. Noseči avstrijski ministrici Almi Zadić, ki prihaja iz vrst Zelenih, naj bi 68-letnik na spletu grozil s smrtjo. "Rojstva svojega otroka zagotovo ne boste več doživeli. Najkasneje v enem tednu boste vsi prijeti, obsojeni in usmrčeni," naj bi med drugim napisal moški, ki sicer ureja spletno stran hartgeld.com.

Policija okrepila varovanje noseče avstrijske ministrice

Na njej je med drugim leta 2017 napadal nekdanjo vodjo Zelenih Evo Glawischnig. Zaradi tega je bil leta 2018 obsojen na tri mesece pogojne kazni in 2.200 evrov denarne kazni. Moški naj bi sicer objavljal na desetine sovražnih vsebin z nekakšnimi seznami ljudi za usmrtitve in kazenska taborišča. Med njimi sta se znašla tudi avstrijski zdravstveni minister Rudolf Anschober in koroški deželni glavar Peter Kaiser. Zadićeva, ki naj bi ji policija že okrepila varovanje, zadeve danes ni hotela komentirati.

Foto: Reuters

Ministrica je sicer prav danes na novinarski konferenci skupaj s še nekaterimi drugimi ministri predstavila predlog zakona za boj proti sovražnemu govoru na spletu. Odgovorne zanj bo, tako poudarjajo na vladi, po novem lažje kaznovati, tarče tovrstnih napadov pa bodo bolje zaščitene in se bodo lahko pred njimi ubranile hitreje, preprosteje in z manj stroški. Koalicijska pogajanja so bila dolga, novi zakon pa naj bi začel veljati že 1. januarja prihodnje leto, poroča STA.