Nova avstrijska ministrica dobila 24-urno policijsko zaščito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić, ki je v Avstrijo leta 1994 kot begunka prišla iz BiH, je zaradi sovražnih komentarjev na družbenih omrežjih dobila 24-urno policijsko zaščito. Najmlajšo pravosodno ministrico v zgodovini države zaradi sporočil skrajno desnih aktivistov zdaj varujejo trije pripadniki elitne policijske enote Kobra. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je nestrpne komentarje zoper ministrico že obsodil in napovedal sistematičen boj proti sovražnemu govoru na spletu.

Po tem, ko je na Dunaju v torek prisegla nova avstrijska vlada pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza, ki jo sestavljajo Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni, se je nova pravosodna ministrica Alma Zadić, ki je bila rojena v BiH, znašla pod hudim plazom kritik skrajno desnih aktivistov.

Ministrica zaradi sovražnih komentarjev s 24-urno policijsko zaščito

Zaradi sovražnih sporočil je ministrica po poročanju avstrijskih medijev dobila 24-urno policijsko zaščito, za njeno varnost pa skrbijo trije pripadniki elitne policijske enote Kobra. Sovražni komentarji, ki jih je deležna Zadićeva, so po poročanju BBC povezani z njeno življenjsko zgodbo.

Zadićeva se je leta 1984 rodila v Tuzli. Kot desetletna deklica je skupaj s starši leta 1994 iz BiH zbežala v Avstrijo pred vojnimi grozotami. Družina je zatočišče našla na Dunaju. Zadićeva, ki je s 35 leti postala najmlajša avstrijska pravosodna ministrica do zdaj, je tako po veroizpovedi muslimanka, a poudarja, da ne čuti tesne pripadnosti svoji veri.

Zadićeva se je leta 1984 rodila v Tuzli. Kot desetletna deklica je skupaj s starši leta 1994 iz BiH zbežala v Avstrijo pred vojnimi grozotami. Foto: Reuters

Zaradi svojega rodu je bila deležna verbalnih napadov poslancev

Zaradi sovražnih komentarjev, ki jih je bila deležna v zadnjih dneh, je ministrici v bran stopil tudi kancler Kurz. "Alma Zadić in preostali, ki so tarče sovražnih komentarjev, imajo mojo polno podporo," je prek Twitterja sporočil avstrijski kancler. Zadićeva je bila zaradi svojega rodu sicer že v preteklosti deležna verbalnih napadov. Pred dvema letoma ji je poslanec ÖVP Johann Rädler med razpravo o zaščiti pripadnikov tajne službe zabrusil: "Tukaj nismo v Bosni."

Priseljevanje v Avstrijo je v preteklih letih predstavljalo eno od pomembnejših političnih vprašanj. V državo je v času največjega vala zadnje migrantske krize, natančneje v letih 2015 in 2016, prišlo več kot milijon prebežnikov, ki so zaprosili za azil. Številni med njimi so bili begunci z Bližnjega vzhoda. Zadićeva, ki je pred vstopom v politiko delala na Dunaju v odvetniški pisarni, specializirani za vprašanja človekovih pravic, je sicer napovedala, da si bo na novem položaju prizadevala za bolj pravičen sistem priseljevanja.

Zaradi objave na Facebooku ji je sodišče naložilo plačilo globe

Nova avstrijska pravosodna ministrica se sicer trenutno mudi tudi na sodišču, saj se je pritožila na plačilo 700 evrov globe, ki jo je dobila zaradi svoje objave na Facebooku. Na omenjenem družbenem omrežju je Zadićeva objavila fotografijo mladega moškega med domnevnim nacističnim pozdravom. Omenjeni moški to zanika in pravi, da je zgolj pozdravil svoje prijatelje iz bratovščine. Zadićeva je fotografijo pospremila z napisom Brez tolerance za neonaciste, fašiste in rasiste.