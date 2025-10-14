Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
N. V.

priredba ansambel Unikat Reka luči Dominik Kozarič

Legendarno pesem Reka luči so preoblekli v polko #video

Dominik Kozarič, Unikat | Ansambel Unikat z Dominikom Kozaričem

Ansambel Unikat z Dominikom Kozaričem

Foto: Ansambel Unikat

Ansambel Unikat je posnel priredbo uspešnice Reka luči, ki je zdaj dobila narodnozabavno preobleko.

"V pesem smo želeli vnesti še več življenjske energije in poskočnosti, hit iz 90. let pa znova vrniti med poslušalce," so o novi priredbi skladbe Reka luči, ki jo je v izvirniku prepeval Dominik Kozarič, povedali člani ansambla Unikat.

Tako Reka luči zveni kot polka:

Na snemanju videospota se jim je pridružil tudi Kozarič. "Skupaj smo ustvarili ganljiv trenutek, ki simbolno poveže generacije in glasbene svetove," so še povedali člani ansambla, ki letos praznujejo 25 let glasbenega ustvarjanja, in dodali: "Vsaka pesem, ki jo izberemo, mora imeti dušo. Reka luči nas je vedno spominjala na toplino, povezanost in prijateljstvo, zato smo jo želeli oživeti po svoje."

Izvirna Reka luči:

