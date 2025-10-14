Ansambel Unikat je posnel priredbo uspešnice Reka luči, ki je zdaj dobila narodnozabavno preobleko.

"V pesem smo želeli vnesti še več življenjske energije in poskočnosti, hit iz 90. let pa znova vrniti med poslušalce," so o novi priredbi skladbe Reka luči, ki jo je v izvirniku prepeval Dominik Kozarič, povedali člani ansambla Unikat.

Tako Reka luči zveni kot polka:

Na snemanju videospota se jim je pridružil tudi Kozarič. "Skupaj smo ustvarili ganljiv trenutek, ki simbolno poveže generacije in glasbene svetove," so še povedali člani ansambla, ki letos praznujejo 25 let glasbenega ustvarjanja, in dodali: "Vsaka pesem, ki jo izberemo, mora imeti dušo. Reka luči nas je vedno spominjala na toplino, povezanost in prijateljstvo, zato smo jo želeli oživeti po svoje."

Izvirna Reka luči:

Oglejte si še: