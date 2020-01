Avstrijci od nove vlade veliko pričakujejo

Vlada bi se morala "hitro, mirno in vestno" lotiti dela in zlasti poskrbeti za zaupanje državljanov. "To zaupanje državljanov ni samoumevno," je po poročanju STA dejal predsednik Alexander Van der Bellen.

ÖVP ima v novi vladi v skladu z volilnim izidom največ ministrov, in sicer deset, ter še kanclerski položaj. Zelenim pa so pripadli štirje ministrski položaji. Predsednik Zelenih Werner Kogler bo postal podkancler, vodil pa bo tudi ministrstvo za šport.

Gre za prvo turkizno-zeleno koalicijo na zvezni ravni, poleg tega je danes pred predsednikom države prvič priseglo več žensk kot moških - osem od 15 ministrskih položajev namreč zasedajo ženske.

Kurz je že drugič prisegel kot avstrijski kancler, a je s 33 leti še vedno deset let mlajši od drugega najmlajšega kanclerja v zgodovini druge avstrijske republike.

ÖVP in Zeleni so začeli pogajanja v začetku novembra, potem ko je ljudska stranka na predčasnih volitvah 29. septembra prejela največ glasov, Zeleni pa so se zmagovito vrnili v parlament. Sklenitev koalicijskega dogovora sta Kurz in Kogler naznanila 1. januarja zvečer. Koalicija ima v 183-članskem parlamentu 97 poslancev, še piše STA.