Avstrijska policija preiskala domove 40 domnevnih neonacistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska policija je danes preiskala domove 40 ljudi, ki jih sumijo, da preko svetovnega spleta širijo neonacistično propagando, pozivajo k nasilju in spodbujajo sovraštvo, so sporočili z avstrijskega notranjega ministrstva.

V operaciji, ki jo je izvedla po vsej državi, je policija zasegla mobilne telefone, elektronske nosilce podatkov ter nacistične spominke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Z ministrstva so še sporočili, da so osumljenci nezakonito širili neonacistično propagando v virtualnem svetu, preko skupin na WhatsAppu in Facebooku ter klepetalnic v video igricah. Sedem ljudi sumijo spodbujanja nasilja. Policija je operacijo izvedla po nalogih več tožilstev, poroča STA.

14 osumljencev je imelo zakonito orožje, dva pa sta imela prepoved posedovanja orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstrija ima enega najstrožjih zakonov, ki prepoveduje vsakršno delovanje v zvezi z nacizmom. Boj proti sovražnemu govoru na spletu pa je ena prednostnih nalog sedanje vlade.