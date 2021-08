V Sydneyju rekordno število okužb, avstralska Viktorija se znova zapira #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oblasti v avstralski zvezni državi Viktorija so danes zaradi novih primerov okužb z novim koronavirusom razglasile že šesto zaprtje od začetka pandemije covid-19. V Novem Južnem Walesu, kjer prav tako veljajo strogi omejitveni ukrepi, pa so danes potrdili največ okužb v enem dnevu doslej – našteli so jih 262.