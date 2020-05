Astronavtka slovenskih korenin razkriva, kako na vesoljski ladji opravljajo najbolj osnovne potrebe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste se kdaj vprašali, kako astronavti opravljajo povsem običajne reči, kot so obisk stranišča, ki ga v normalnih razmerah opravimo povsem mimogrede, medtem ko je v breztežnosti vesoljskega plovila zgodba vse prej kot enostavna. Kako ohranjajo kondicijo, kaj jejo, kako spijo, ali sploh kdaj sedijo?

Na sprehod po Mednarodni vesoljski postaji se v virtualni obliki lahko podate v družbi ameriške astronavtke slovensko-indijskih korenin Sunite Williams, ki razkrije vse, kar se dogaja na vesoljskem plovilu.

Tudi to, kako se spi v breztežnostnem prostoru, kako sedi, če sploh, kako je videti kuhinja in hrana, ne pozabi pa niti na obisk stranišča in razlage o izvajanju osnovne biološke potrebe.

Video je sicer nastal že pred nekaj leti in je do zdaj zabeležil že več kot 50 milijonov ogledov, a je zaradi objave na priljubljeni Facebook strani UNILAD spet postal zanimiv.

Kdo je Sunita Williams in kako je povezana s Slovenijo?

55-letna astronavtka Sunita Williams, rojena v Ohiu, je prapravnukinja Slovenke Marije Bohinc iz vasice Leše pri Tržiču, od koder jo je pot s trebuhom za kruhom okrog leta 1900 zanesla čez Atlantik.

Foto: Wikipedia Commons

Njena prapravnukinja Sunita je Slovenijo prvič obiskala leta 2009 in obisk ponovila še nekajkrat. Vedno se ustavi tudi v Lešah, kjer so ji prizadevni člani zavoda Slovenski astronavt v stari podružnični šoli uredili spominsko sobo, v kateri so poleg fotografij shranjeni tudi številni zanimivi predmeti, ki jih je ameriška astronavtka slovenskih korenin odnesla s seboj v vesolje.

Med drugim je tam tudi slovenska zastava, par pletenih nogavic, ki jo je grel na vesoljskem plovilu, ter lutke s podobo njenih štirinožnih prijateljev.

Williamsova med govorom na Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani leta 2013. Foto: STA

Sunita, za domačine v Lešah "Sončka", je bila med Nasine astronavte sprejeta leta 1998 in je v vesolje poletela dvakrat.

Prvič leta 2006, ko je tam preživela 192 dni, kar je bil takrat ženski rekord, drugič pa leta 2012, ko je bila v vesolju štiri mesece.

Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) je zapustila sedemkrat, skupaj se je po vesolju sprehajala več kot 50 ur.

Med prvo misijo je kot prvi človek v vesolju pretekla maraton (bilo je v času slovitega bostonskega maratona), med drugo pa opravila triatlon.

Foto: STA

Leta 2013 jo je predsednik države Borut Pahor nagradil z medaljo za zasluge, v začetku marca letos pa ji je Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF), ki deluje v Kaliforniji, želela predati nagrado za življenjsko delo za prispevek k raziskovanju vesolja in znanosti, a je bil dogodek zaradi pandemije odpovedan.

Borut Pahor jo je leta 2013 nagradil z medaljo za zasluge. Foto: STA

Williamsova ni edina astronavtka slovenskega rodu. Poleg nje so to željo po poletu v vesolje uresničili še Ronald Šega, Jerry Linenger in Randy Bresnik.

