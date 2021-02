V Franciji in Nemčiji je morala policija ta konec tedna posredovati na več zabavah, ki so jih organizirali kljub prepovedi v okviru ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.

V Franciji so aretirali okoli deset ljudi, v Nemčiji pa so zasegli manjšo količino drog, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Parizu se je na podtalni zabavi zbralo okoli 100 ljudi, podobno število se jih je zbralo tudi na zabavi v Orlyju, je tvitnila policija.

Francoska policija je aretirala deset ljudi ter izdala najmanj 59 glob. Udeleženci zabav so namreč kršili policijsko uro.

V Nemčiji je medtem policija razbila zabavo s 33 udeleženci, potem ko so dobili anonimni namig. Policija je dlje časa nadzorovala industrijsko stavbo, kjer je potekala zabava. Zasegli so manjšo količino drog in denar, ki naj bi ga plačali kot vstopnino. Stavbo so zapečatili, proti kršiteljem pa vložili ovadbe zaradi posedovanja drog in kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, piše STA.