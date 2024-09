V "slovenskem" apartmajskem naselju vlada popolna anarhija

V naselju Stinica pri Jablancu vlada popolna anarhija, ki je vidna na vsakem koraku, poročajo bralci.

V kraju se kopičijo kupi smeti, ki jih nihče ne odvaža, povsod se razraščajo divja parkirišča, uničujejo se zelene površine, vladata betonizacija in devastacija pomorskega dobra. Seznam je dolg, a nihče ne migne s prstom, da bi se kaj spremenilo. Stanje bode v oči predvsem zato, ker je velika večina katastrskih in zemljiškoknjižnih parcel, kjer vladajo kaotične razmere, del naravnega parka Velebit.

Zatrjujejo, da je Stinica nekakšna država v državi, kjer je videti, kot da hrvaški zakoni tam ne veljajo, občinsko redarstvo Senja, kamor naselje sodi, pa se menda brani, da za to ni pristojno.

V apartmajskem naselju vlada popolna anarhija, vsak po svoje gradi in širi apartmaje ter balkone, na zelenicah urejajo parkirišča, zapirajo dovoze, postavljajo zasebne stopnice in podobno, našteva eden od bralcev.

Otepajo se pristojnosti

Tudi obala in plaža naj bi bili popolnoma opustošeni. Na poizvedovanje portala Morski.hr so na občini Senj odgovorili, da tudi plaža ni v njihovi pristojnosti, ker je lastnik naselja zasebno podjetje. Vendar so nepremičnine še vedno tudi del Republike Hrvaške in Ličko-senjske županije, kjer veljajo predpisi države, je zapisal bralec.

V skladu z zakonom bi morala za reševanje tovrstnih težav poskrbeti enota lokalne samouprave, v tem primeru občina Senj.

Zakon o pomorskem dobru in morskih pristaniščih tudi določa, da pomorsko dobro uživa posebno zaščito, ki jo je dolžna nadzorovati in izvajati država. In to ne glede na to, ali je pomorsko dobro zaupano drugi osebi javnega prava ali osebi (instituciji) z javnimi pooblastili.

Prodaja parkirišč povzročila kaos

"Težave s parkiranjem so se začele letos poleti, ko je lastnik podjetja Pionir B&M, ki je zraslo na pogorišču nekdanjega gradbenega giganta Pionir, začel prodajati parkirna mesta, kjer smo parkirali doslej. Številni so tako ostali brez parkirišča, situacija je povsem konfuzna," opisuje eden od bralcev.

Nastala je tudi težava z odvozom smeti, ki so se kopičile, a so se senjski komunalci branili, da je bil dostop do zabojnikov zaradi parkiranih avtomobilov onemogočen. Smrad razpadajočih smeti je bil v poletni vročini neznosen.

Stinica ne premore javnega parkirišča, niti intervencijskih cest za nujne primere, na primer v primeru hudih poškodb ali požara. Prometne ureditve ni, prav tako skoraj ni javne razsvetljave in prometnih znakov, bralci nizajo pomanjkljivosti.

Uničena plaža

Občina Senj tudi uničene plaže ni obnovila, spet z izgovorom, da je zemljiškoknjižni lastnik podjetje Pionir B&M. Sicer pa si lastniki apartmajev prisvajajo dele plaže, gradijo pomole in podobno, našteva bralec, ki prihaja iz Slovenije.

Stinica je prepuščena sama sebi, nihče ne skrbi za izvajanje zakonov. "Največjo odgovornost pa nosi mesto Senj, ki doslej za Stinico ni naredilo ničesar. Ni pomembno, ali si Hrvat ali Slovenec, pomembno je, ali spoštuješ zakon in ali varuješ ali uničuješ svoje okolje, pomorsko dobro, morje in naravo," je bralec poudaril v pismu portalu Morski.hr.

V zvezi z navedenimi očitki smo se obrnili tako na podjetje Pionir B&M kot občino Senj. Odgovore bomo objavili takoj po prejemu.